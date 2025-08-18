🔭 Earendel: l'étoile la plus lointaine jamais observée serait un tout autre objet

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



Un immense amas galactique (à gauche) magnifie la lumière de ce qui était jusqu'à maintenant perçue comme l'étoile la plus lointaine détectée dans l'Univers (à droite).

Crédit d'image: NASA, ESA, CSA, D. Coe, B. Welch. Traitement de l'image: Z. Levay.

Qu'est-ce qu'un amas globulaire ?

Comment fonctionne une lentille gravitationnelle ?

L'objet céleste le plus lointain jamais observé, surnommé Earendel, pourrait bien n'être qu'une illusion d'optique cosmique.Découvert en 2022 par le télescope spatial Hubble, Earendel avait été identifié comme une étoile individuelle datant des premiers âges de l'Univers. Une nouvelle étude publiée dansremet en question cette classification, proposant qu'Earendel soit un tout autre objet: un, un groupe dense d'étoiles liées par laLes chercheurs ont utilisé le télescope spatial James Webb pour analyser la lumière d'Earendel. Leurs résultats indiquent que les caractéristiques spectrales de l'objet correspondent à celles des amas globulaires connus dans notre voisinage cosmique. Cette découverte ouvre de nouvelles perspectives sur la formation des premières structures stellaires.La localisation d'Earendel dans l'arc gravitationnel d'une galaxie lointaine a permis son observation malgré sa distance phénoménale. Ce phénomène, prédit par la théorie de la relativité générale d'Einstein, amplifie la lumière des objets situés derrière desmassifs, agissant comme une lentille cosmique.Les scientifiques soulignent la nécessité de poursuivre les observations pour confirmer la nature d'Earendel. Les variations de luminosité dues à la microlentille gravitationnelle pourraient fournir des indices décisifs, permettant de distinguer entre une étoile unique et un amas d'étoiles.Cette étude met en lumière les problématiques de l'observation des objets les plus anciens de l'Univers. Les progrès technologiques, comme ceux apportés par le télescope James Webb, permettent toutefois de repousser toujours plus loin les limites de nos observations.Les amas globulaires sont des collections sphériques d'étoiles, liées par la gravité, qui orbitent autour des noyaux des galaxies. Ils contiennent des centaines de milliers, voire des millions, d'étoiles.Ces amas sont parmi les structures les plus vieilles de l'Univers, avec des âges souvent comparables à celui de l'Univers lui-même. Leur étude offre des indices précieux sur les conditions régnant lors des premières phases de formation des galaxies.Les étoiles dans un amas globulaire sont nées à peu près en même temps, à partir du même nuage de gaz et de poussière. Cela en fait des laboratoires naturels pour étudier l'évolution stellaire et la composition chimique des étoiles anciennes.Contrairement aux amas ouverts, plus jeunes et moins denses, les amas globulaires sont très compacts. Leur densité élevée peut conduire à des interactions stellaires fréquentes, comme des collisions ou des fusions d'étoiles.Une lentille gravitationnelle est un phénomène astrophysique où la lumière d'un objet distant est déviée et amplifiée par la gravité d'un objet massif situé entre l'observateur et la source lumineuse.Ce phénomène, prédit par la théorie de la relativité générale d'Einstein, permet aux astronomes d'observer des objets qui seraient autrement trop faibles ou trop lointains pour être détectés. Il agit comme une loupe cosmique, déformant et parfois multipliant l'image de l'objet background.Il existe plusieurs types de lentilles gravitationnelles: les lentilles fortes, qui produisent des images multiples ou des anneaux d'Einstein, et les lentilles faibles, qui déforment subtilement les images des galaxies lointaines. Les microlentilles, quant à elles, sont causées par des objets plus petits comme des étoiles ou des planètes.Une lentille gravitationnelle est un outil puissant pour étudier la distribution de la matière noire dans l'Univers, car cette matière invisible influence la façon dont la lumière est déviée. Elle permet également de mesurer les distances cosmiques et d'explorer les propriétés des objets les plus éloignés de l'Univers.