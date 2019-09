De l'eau détectée sur une exoplanète située dans la zone habitable de son étoile

Représentation artistique de l'exoplanète K2-18b, qui avait été découverte par des chercheurs de l'iREx en 2017. Crédit: Alex Boersma

À propos de l'étude

Depuis la découverte de la première exoplanète dans les années 90, les astronomes n'ont cessé de mettre au jour et d'analyser des planètes situées dans la zone habitable de leurs étoiles, où les conditions peuvent conduire à la formation d'et à la prolifération de laSelon les résultats de la mission duqui a révélé près des deux tiers de toutes les exoplanètes connues à ce, de 5 à 20 % deset dessont situées dans lade leurs étoiles. Toutefois, malgré cette abondance, il est extrêmement difficile de sonder les conditions et les propriétés atmosphériques de ces planètes potentiellement habitables. En fait, cela est demeuré quasi impossible... jusqu'à maintenant.Une nouvelle étude menée par le professeur Björn Benneke, de l'desur les exoplanètes de l'de(iREx), son étudiante auCaroline Piaulet et plusieurs collaborateurs a permis de détecter de la vapeur d'eau et peut-être même des nuages d'eau liquide dans l'atmosphère de l' exoplanète K2-18b . "Il s'agit du plus grand pas effectué à ce jour vers notre objectif ultime de trouver de la vie sur d'autres planètes, de prouver que nous ne sommes pas seuls. Grâce à noset à la modélisation dude la, nous avons démontré que la vapeur peut se condenser en eau liquide. C'est une première", expose le professeur Benneke.L'exoplanète K2-18b, qui est environ neuf fois plusque la Terre, se trouve dans la zone habitable de l'de laquelle elle. Cet astre, de type M, est plus petit et plusque le, mais à cause de sa plus grande proximité, K2-18b reçoit pratiquement la mêmetotale d'de son étoile que la Terre en reçoit du Soleil.Les similarités entre l'exoplanète K2-18b et la Terre font dire aux astronomes que l'exoplanète aurait potentiellement un cycle hydrologique permettant à l'eau de se condenser en nuages et à laliquide de tomber. La détection a été rendue possible en combinant huit observations de transit ‒ lorsque l'exoplanète passe devant son étoile ‒ faites par leLes scientifiques estiment à l'actuelle que l'enveloppe gazeuse épaisse de K2-18b empêcherait probablement l'existence de la vie telle que nous la connaissons à lade la planète. Cependant, l'étude montre que même ces planètes derelativement faible et donc plus difficiles à étudier peuvent être explorées par des instruments astronomiques qui ont été conçus au cours des dernières années. En analysant celles qui sont situées dans la zone habitable de leurs étoiles et sur lesquelles sont réunies les conditions propices à la présence d'eau liquide, les astronomes font un pas de plus vers la détection directe de signes de vie au-delà de notreL'article "Water vapor on the habitable-zone exoplanet K2-18b", de Björn Benneke et ses collaborateurs, a été publié le 10 septembre 2019 sur astro-ph. Principalement financée par la, cette étude est basée en partie sur les observations réalisées au moyen du. Le reste du financement provient du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, du Fonds de recherche du Québec – Nature et technologies et d'autres organismes.