🌱 La vie pourrait renaître sur Europe après la mort de la Terre

Illustration de la sonde Europa Clipper de la NASA survolant la lune glacée Europe. Lancée le 14 octobre 2024, elle atteindra Europe en avril 2030.

Crédit: NASA/JPL-Caltech

Qu'est-ce qu'une étoile géante rouge ?

Dans environ 4,5 milliards d'années, le Soleil entrera dans sa phase de géante rouge, engloutissant Mercure et Vénus et rendant la Terre inhabitable. Cette transformation radicale repoussera la zone habitable vers les confins du Système solaire, offrant peut-être une opportunité inattendue pour la vie.Les chercheurs de l'Institut Carl Sagan à l'Université Cornell ont modélisé l'impact de cette évolution sur Europe, une lune de Jupiter. Ils prévoient que la chaleur accrue provoquera la sublimation de sa croûte glacée,ses océans souterrains à l'. Ce processus créerait uneténue de vapeur d'eau, surtout aux latitudes nord et sud.Cette atmosphère pourrait persister jusqu'à 200 millions d'années, une fenêtre étroite mais significative pour l'émergence ou la persistance de la vie. Les conditions seraient particulièrement favorables sur les faces d'Europe opposées à Jupiter, où la perte d'eau serait moindre.Cette étude, publiée dans les, ouvre de nouvelles perspectives sur la résilience de la vie dans des conditions extrêmes. Elle souligne également l'importance d'explorer les lunes glacées duexterne comme Europe ou Encelade.Les scientifiques envisagent maintenant de modéliser d'autres lunes, comme Ganymède ou Callisto, pour évaluer leur potentiel à accueillir la vie pendant la phase de géante rouge du Soleil. Ces travaux pourraient guider les futures missions d'exploration spatiale.Une étoile géante rouge est une phase avancée de l'évolution stellaire, atteinte lorsque l'étoile a épuisé l'hydrogène de son noyau. Le noyau se contracte alors que les couches externes se dilatent, refroidissent et rougissent.Cette expansion peut englober les planètes les plus proches, comme le fera le Soleil avec Mercure et Vénus. La température de surface baisse, mais la luminosité globale augmente considérablement.Les géantes rouges sont des objets massifs, souvent des centaines de fois plus grands que leur taille initiale. Leur durée de vie dans cette phase est relativement courte à l'échelle cosmique, de quelques millions à quelques milliards d'années.Cette phase précède souvent la formation d'une nébuleuse planétaire et la transformation en naine blanche, marquant la fin de la vie active de l'étoile.