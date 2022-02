Un écran incassable et générateur d'électricité !

Imaginez un téléphone cellulaire qui se recharge au rythme de vos pouces ! Et mieux, si l'écran se brise, il se répare tout seul ! C'est le projet de recherche de Twinkal Patel, doctorante dans le Groupe de recherche Oh, à l'Dirigé par le professeur John Oh, le Groupe deOh se spécialise sur l'autoassemblage des nanomatériaux. En outre, en explorant les propriétés chimiques des peintures de voiture à base de polyuréthane, John Oh et Twinkal Patel ont eu l'idée de mettre à profit ces propriétés pour concevoir undeenpolyencombrée* qui se répareseul. En travaillant sur les conditions de synthèse, Twinkal Patel a obtenu unde polymères de PHU dit vitrimère, c'est-à-dire und'apparence vitreuse mais qui conserve une certaine malléabilité. Par exemple, s'il est déformé, le réseau peut réorganiser ses liaisons pour retrouver sa forme initiale. C'est ce qui le rend autoréparable. De fait, quand Twinkal Patel frotte sonavec dusablé, 50 % des rayures sont réparées en 30ambiante. Avec unsupplémentaire, la réparation est totale.L'autre bonne idée de Twinkal Patel est d'ajouter à son polymère une couche d'un autre matériau pour produire un effet triboélectrique. Cet effet est celui qui génère de l'quand on frotte deux. "Si vous frottez un ballon sur vos cheveux, il y a de l'électricité statique qui se forme. C'est ce qui se passe à l'échelle nanoscopique, il se crée unesur les deux matériaux", explique Twinkal Patel. L'électricité doit ensuite être transférée à la batterie du téléphone. On ne frottera pas notre téléphone cellulaire sur nos cheveux pour le recharger mais il suffit de contacts rapides répétés entre deux matériaux pour produire l'effet triboélectrique. Des contacts répétés comme ceux de nos pouces sur l'écran !Oui, mais si l'écran se brise et se répare, sera-t-il encore capable de produire de l'électricité ? L'avantage des vitrimères est justement qu'ils conservent leurs propriétés physiques lors de leur remodelage. Twinkal Patel l'a vérifié. "On a mesuré le voltage. Ensuite, on ale papier depour générer des rayures sur l'écran. À cause des rayures, il y avait moins de contacts entre les deux matériaux et on a vu le voltage diminuer. On a laissé le polymère se réparer et le voltage est remonté à son niveau d'origine", décrit-elle.Twinkal Patel a développé le vitrimère de PHU et en a démontré les propriétés électriques et d'autoréparation, mais il reste à intégrer cet écran révolutionnaire dans un téléphone. Le Groupe de recherche Oh ne fabrique pas de téléphone mais collabore pour ceavec des universitaires et des industriels coréens. Twinkal Patel s'apprête donc à partir en Corée pour concrétiser le travail de sa recherche.*C'est-à-dire, uned'urée modifiée avec plusieurs groupements chimiques volumineux remplaçant de bien plus petitsd'Pour cette recherche, Twinkal Patel bénéficie d'une bourse Concordia Graduate Student Scholarship. Elle a aussi reçu une bourse Globalink FRQNT-MITACS pour sonen Corée.Twinkal, Patel et al. Self-Healable Reprocessable Triboelectric Nanogenerators Fabricated with Vitrimeric Poly(hindered Urea) Networks, (2020), 14, 9, 11442-11451.