L'effet Rashba donne une impulsion à la spintronique

Structure schématique de l'empilement des couches d'oxyde qui composent la pérovskite à effet Rashba modulable. © Wilfrid Prellier

Les perovskites qui sont en train de s'imposer dans le paysage des cellules photovoltaïques ont également un avenir en spintronique. Judicieusement empilées, elles présentent l'effet Rashba, du nom du physicien qui l'a proposé pour la première fois en 1959, à l'origine du transistor à effet deet d'une grande partie de l'électronique basée sur le spin de l'(la spintronique). En effet, il permet de générer des courants électriques "polarisés en spin" dans des composants non magnétiques, en s'affranchissant duque l'on doit habituellement appliquer pour les produire. Mais comment contrôler les propriétés électroniques des courants ainsi produits ?En réalisant une perovskite présentant l'effet Rashba, composée d'un empilement d'une couche dede Strontrium (SrTiO3) prise en sandwitch entre deux couches d'aluminate de lanthane (LaAlO3) de quelques nanomètres d'épaisseur. C'est ce que proposent les chercheurs du Laboratoire de cristallographie et sciences des(CRISMAT /CNRS / ENSICAEN / UNICAEN) qui ont pu moduler les propriétés électroniques de ce système en faisant varier l'épaisseur de la couche SrTiO3 entre 1 et 24 nm. Ce résultat ouvre la voie à undes propriétés électroniques de ces composants pressentis pour l'électronique de spin.Weinan Lin, Lei Li, Fatih Dogan, Changjian Li, Hélène ROTELLA, Xiaojiang Yu, Bangmin Zhang, Yangyang Li, Wen Siang Lew, Shijie Wang, Wilfrid Prellier, Stephen Pennycook, Jingsheng Chen, Zhicheng Zhong, Aurelien Manchon, and Tom Wu.19 juillet 2019