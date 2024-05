Miner l'atmosphère: ce gaz à effet de serre est une matière première précieuse

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Université de Sherbrooke

Réduire les étapes pour diminuer les coûts



La professeure Bruna Rego De Vasconcelos et le professeur Martin Brouillette.

Photo: Pierre Pelletier, collaborateur

Programme Défi "Matériaux pour combustibles propres"

D'un côté, on a une équipe de recherche qui concentre du CO, puis, juste à côté, une autre qui poursuit ce continuum de recherche en transformant ce CObien concentré en un carburant vert.Un mélange de génie chimique et de génie mécanique pour créer une inspirante solution verte que l'on veut faire passer de l'étape du bécher à la mise à l'échelle universitaire, puis à un changement. On aime bien l'idée des gaz àqui servent de matière première !L'idée de vouloir créer des carburants verts en utilisant ces gaz comme source de carbone n'est pas nouvelle. Mais le plus grand problème avec les différentes initiatives pour produire des carburants verts, ce sont les coûts extrêmement élevés.indique la professeure Bruna Rego De Vasconcelos.Et qui dit coûts plus bas dit application et commercialisation envisagées beaucoup plus rapidement. Et qui dit commercialisation dit rapprochement vers des solutions réelles pour enrayer l'utilisation des énergies fossiles.Contrairement à ce qui se fait habituellement dans l'industrie, les équipes ici travaillent à soustraire quelques étapes du processus - notamment l'étape de la production d'- pour arriver quand même à produire des carburants verts de qualité. Les équipements pour la mise à l'échelle et la production d'hydrogène sont très dispendieux, et le tout doit être réalisé dans des conditions très précises et encadrées.En combinant en une seule étape le CO, qui devient ici matière première, avec de l'eau et de l', on arrive à faire du syngas, ce gaz intermédiaire qui, par la suite, est utilisé pour produire le type devert que l'on aura choisi de faire selon nos objectifs: méthanol, méthane, diesel, carburant pour l'aviation, etc. On pourrait même à la limite enlever l'étape de la concentration de CO, mais, comme nous l'explique la professeure De Vasconcelos, il y a des avantages à la conserver:Des industries autour de nous qui souhaiteraient bifurquer vers une consommation énergétique verte et responsable, il y en a. Beaucoup.indique la professeure Bruna Rego De Vasconcelos.Le Conseil national de recherches Canada (CNRC) a mis sur pied le Programme Défi "Matériaux pour combustibles propres" il y a environ 4 ans, et l'équipe de la professeure De Vasconcelos s'est qualifiée dès le début, et encore récemment pour ce programme, qui se veut une initiative de collaboration avec des chefs de file du milieu de l'postsecondaire et de l'industrie. L'idée est de développer des matériaux destinés à des technologies ciblant la décarbonisation de l'et gazière et le secteur de laau Canada.ajoute la professeure Bruna Rego De Vasconcelos.Parmi les partenaires du projet, notons la présence entre autres de Sequoia , qui commercialise des chaudières à la biomasse et qui est toujours à la recherche de solutions pour mieux optimiser ses processus. L'de Sherbrooke aussi n'est pas trop loin, toujours à l'affût de nouvelles initiatives pour être toujours plus verte: avec les gaz d'échappement d'une génératrice, on veut tester la conversion en gaz de synthèse, puis en méthanol. Hydro-Sherbrooke aussi est partie prenante du projet pour l'aspect de l'électricité renouvelable nécessaire au projet. On est ici à l'échelle laboratoire.Finalement, outre ce projet avec le CNRC, notons l'intérêt du projet GENESIS , sous la direction du professeur Jean-Michel Lavoie, pour utiliser la, mais cette fois-ci on monte d'un cran en maturité technologique, et on bascule vers l'échelle pilote.. Indique la professeure Bruna Rego De Vasconcelos.On peut penser que c'est dans un avenir pas si lointain que de grandes organisations seront capables de capter leurs gaz à effet de serre pour les reconvertir en gaz de synthèse et alimenter ainsi directement, par exemple, leur flotte de véhicules.