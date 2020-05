Une énigme sur la pulsation désordonnée d'étoiles résolue

étoile (Une étoile est un objet céleste émettant de la lumière de façon autonome, semblable à une énorme boule de plasma comme le Soleil, qui est l'étoile la plus proche de la Terre.)

astronomie (L’astronomie est la science de l’observation des astres, cherchant à expliquer leur origine, leur évolution, leurs propriétés physiques et chimiques. Elle...)

Université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la production du savoir (recherche), sa conservation et sa...)

Pulsations d'une étoile de classe Delta Scuti. L'étoile change de luminosité (La luminosité désigne la caractéristique de ce qui émet ou réfléchit la lumière.) ondes (Une onde est la propagation d'une perturbation produisant sur son passage une variation réversible de propriétés physiques locales. Elle transporte de...) temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le changement dans le monde.) interne (En France, ce nom désigne un médecin, un pharmacien ou un chirurgien-dentiste, à la fois en activité et en formation à l'hôpital ou en cabinet pendant une durée...) lumière (La lumière est l'ensemble des ondes électromagnétiques visibles par l'œil humain, c'est-à-dire comprises dans des longueurs d'onde de 380nm (violet) à 780nm (rouge). La lumière...) satellite (Satellite peut faire référence à :) NASA (La National Aeronautics and Space Administration (« Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace ») plus connue sous son abréviation NASA, est l'agence gouvernementale responsable du programme...)

Crédits: Goddard Space Flight Center de la NASA

surface (Une surface désigne généralement la couche superficielle d'un objet. Le terme a plusieurs acceptions, parfois objet géométrique,...)

température (La température est une grandeur physique mesurée à l'aide d'un thermomètre et étudiée en thermométrie. Dans la vie courante, elle est reliée aux sensations de froid et de chaud, provenant du transfert de...)

masse (Le terme masse est utilisé pour désigner deux grandeurs attachées à un corps : l'une quantifie l'inertie du corps (la masse inerte) et l'autre la contribution du corps à la force de...)

Soleil (Le Soleil (Sol en latin, Helios ou Ήλιος en grec) est l'étoile centrale du système solaire. Dans la classification astronomique, c'est une...)

constellation (Une constellation est un ensemble d'étoiles dont les projections sur la voûte céleste sont suffisamment proches pour qu'une civilisation...)

variable (En mathématiques et en logique, une variable est représentée par un symbole. Elle est utilisée pour marquer un rôle dans une formule, un prédicat ou un algorithme. En statistiques, une variable peut aussi...)

télescope spatial (Un télescope spatial est un télescope placé au delà de l'atmosphère. Le télescope spatial présente l'avantage par rapport à son homologue terrestre de ne pas être perturbé par...)

jour (Le jour ou la journée est l'intervalle qui sépare le lever du coucher du Soleil ; c'est la période entre deux nuits, pendant laquelle les rayons du Soleil...)



Les ondes sonores qui rebondissent à l'intérieur d'une étoile la font se dilater et se contracter, ce qui entraîne des changements de luminosité détectables. Cette animation représente un type de pulsation Delta Scuti - appelé mode radial - qui est induite par des vagues (flèches bleues) se déplaçant entre le noyau de l'étoile et sa surface. Une étoile peut pulser dans de nombreux modes différents, créant des motifs complexes.

Crédits: Goddard Space Flight Center de la NASA

nombre (La notion de nombre en linguistique est traitée à l’article « Nombre grammatical ».)

échantillonnage (L'échantillonnage est la sélection d'une partie dans un tout. Il s'agit d'une notion importante en métrologie : lorsqu'on ne peut pas saisir un événement dans son ensemble, il faut...)

ciel (Le ciel est l'atmosphère de la Terre telle qu'elle est vue depuis le sol de la planète.)

minutes ( Forme première d'un document : Droit : une minute est l'original d'un acte. Cartographie géologique ; la minute de terrain est la carte originale,...)

stratégie (La stratégie - du grec stratos qui signifie « armée » et ageîn qui signifie « conduire » - est :)

observation (L’observation est l’action de suivi attentif des phénomènes, sans volonté de les modifier, à l’aide de moyens d’enquête et...)

stellaire (Stellaria est un genre de plantes herbacées annuelles ou vivaces, les stellaires, de la famille des Caryophyllaceae. Il comprend près de 90 espèces réparties à travers le...)

capture (Une capture, dans le domaine de l'astronautique, est un processus par lequel un objet céleste, qui passe au voisinage d'un astre, est retenu dans la gravisphère de ce...)

données (Dans les technologies de l'information (TI), une donnée est une description élémentaire, souvent codée, d'une chose, d'une transaction d'affaire, d'un...)

sous-ensemble (En mathématiques, un ensemble A est un sous-ensemble ou une partie d’un ensemble B, ou encore B est sur-ensemble de A, si tout élément du sous-ensemble A est aussi élément du sur-ensemble...)

Hawaï (Hawaï ou Hawaii (en hawaïen : Hawai‘i ; en anglais : Hawaii) est un État des États-Unis situé dans l'océan Pacifique, à...)

réseau (Un réseau informatique est un ensemble d'équipements reliés entre eux pour échanger des informations. Par analogie avec un filet (un réseau est un « petit rets », c'est-à-dire un petit filet), on...)

total ( Total est la qualité de ce qui est complet, sans exception. D'un point de vue comptable, un total est le résultat d'une addition, c'est-à-dire une somme. Exemple : "Le total des dettes". En physique le total...)

chercheur (Un chercheur (fem. chercheuse) désigne une personne dont le métier consiste à faire de la recherche. Il est difficile de bien cerner le métier de chercheur...)

débat (Un débat est une discussion (constructive) sur un sujet, précis ou de fond, annoncé à l'avance, à laquelle prennent part des individus ayant des avis, idées, réflexions ou...)

flux (Le mot flux (du latin fluxus, écoulement) désigne en général un ensemble d'éléments (informations / données, énergie, matière, ...) évoluant dans un sens commun. Plus précisément le terme est employé dans les...)

milliard (Un milliard (1 000 000 000) est l'entier naturel qui suit neuf cent quatre-vingt-dix-neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (999 999 999) et précède un...)

géante (Une étoile géante est une étoile de classe de luminosité II ou III. Dans le diagramme de Hertzsprung-Russell, les géantes forment deux branches au-dessus...)

rouge (La couleur rouge répond à différentes définitions, selon le système chromatique dont on fait usage.)

Écoutez le rythme des pulsations de l'étoile HD 31901. Le son est accéléré 54 000 fois. Les étoiles Delta Scuti sont connues depuis longtemps pour leurs pulsations apparemment aléatoires, mais les données de TESS montrent que certaines, comme HD 31901, ont des motifs plus ordonnés.

Crédits: Goddard Space Flight Center de la NASA et Simon Murphy, Université de Sydney

ensemble (En théorie des ensembles, un ensemble désigne intuitivement une collection d’objets (les éléments de l'ensemble), « une multitude qui peut être comprise comme...)

fréquence (En physique, la fréquence désigne en général la mesure du nombre de fois qu'un phénomène périodique se reproduit par unité de temps. Ainsi lorsqu'on emploie le mot fréquence sans précision, on...)

hasard (Dans le langage ordinaire, le mot hasard est utilisé pour exprimer un manque efficient, sinon de causes, au moins d'une reconnaissance de cause à effet d'un événement.)

Cet article vous a plus ? Vous souhaitez nous soutenir ? Partagez-le sur les réseaux sociaux avec vos amis et/ou commentez-le, ceci nous encouragera à publier davantage de sujets similaires !

Des astronomes ont compris les schémas de pulsation de dizaines d'étoiles jeunes et en rotation rapide grâce aux données du satellite Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) de la NASA. La découverte révolutionnera la capacité des scientifiques à étudier des détails comme l'âge, la taille et la composition de ces étoiles - tous membres d'une classe nommée du nom de l'brillante Delta Scuti."Les étoiles Delta Scuti pulsent avec des schémas de pulsations qui avaient jusqu'à présent défié la compréhension", a déclaré Tim Bedding, professeur d'à l'de Sydney. "Pour utiliser une analogie musicale, de nombreuses étoiles pulsent le long d'accords simples, mais les étoiles Delta Scuti sont complexes, avec des notes qui semblent être mélangées. TESS nous a montré que ce n'était pas vrai pour toutes."Un article décrivant les résultats, dirigé par Bedding, paraît dans le numéro du 14 mai de la revueLes ondes sonores traversent l'intérieur d'une étoile à des vitesses qui changent avec la profondeur, et elles se combinent toutes en motifs de pulsation à lade l'étoile. Les astronomes peuvent détecter ces motifs comme de minuscules fluctuations de luminosité et les utiliser pour déterminer l'âge, la, la composition, la structure interne et d'autres propriétés de l'étoile.Les étoiles Delta Scuti représentent entre 1,5 et 2,5 fois ladu. Elles sont nommées d'après Delta Scuti, une étoile visible à l'œil nue située dans lade l'Écu de Sobieski qui a été identifiée pour la première fois commeen 1900. Depuis lors, les astronomes ont identifié des milliers d'autres étoiles comme Delta Scuti, beaucoup avec leKepler de la NASA.Mais les scientifiques ont eu du mal à interpréter les pulsations des étoiles Delta Scuti. Ces étoiles tournent généralement une ou deux fois par, soit au moins une douzaine de fois plus vite que le Soleil. La rotation rapide aplatit les étoiles à leurs pôles et brouille les modèles de pulsation, les rendant plus compliqués et difficiles à déchiffrer.Pour déterminer s'il existe un ordre dans les pulsations apparemment chaotiques des étoiles Delta Scuti, les astronomes doivent observer un grandd'étoiles avec unrapide. TESS surveille de grandes étendues de, prenant une image complète toutes les 30avec chacune de ses quatre caméras. Cetted'permet à TESS de suivre les changements de luminositécausés par les planètes passant devant leurs étoiles, ce qui est sa mission principale, mais les expositions d'une demi-heure sont trop longues pour capturer les modèles des étoiles Delta Scuti à pulsations plus rapides. Ces changements peuvent se produire en quelques minutes.Mais TESSégalement des instantanés de quelques milliers d'étoiles présélectionnées - y compris certaines étoiles Delta Scuti - toutes les deux minutes. Lorsque Bedding et ses collègues ont commencé à trier les, ils ont découvert und'étoiles Delta Scuti possédant des motifs de pulsations réguliers. Une fois qu'ils ont su quoi chercher, ils ont recherché d'autres cas dans les données de Kepler. Ils ont également effectué des observations de suivi avec des télescopes au sol, dont un à l'observatoire Keck àet deux dans lemondial de l'observatoire de Las Cumbres. Au, ils ont identifié un lot de 60 étoiles Delta Scuti avec des motifs clairs."C'est vraiment une découverte. Nous avons maintenant une série régulière de pulsations pour ces étoiles que nous pouvons comprendre et comparer avec des modèles", a déclaré le co-auteur Simon Murphy,postdoctoral à l'Université de Sydney. "Cela va nous permettre de mesurer ces étoiles en utilisant l'astérosismologie d'une manière que nous n'avons jamais pu faire. Mais cela nous a également montré que ce n'est qu'un tremplin dans notre compréhension des étoiles Delta Scuti."Les données ont déjà aidé à régler unsur l'âge d'une étoile, appelée HD 31901, membre d'und'étoiles récemment découvert. Les scientifiques ont placé l'âge du flux global à 1d'années, en fonction de l'âge d'unequ'ils soupçonnaient appartenir au même groupe. Une estimation ultérieure, basée sur les périodes de rotation des autres membres du flux stellaire, a suggéré un âge d'environ 120 millions d'années seulement. L'équipe de Bedding a utilisé les observations TESS pour créer un modèle astérosismique de HD 31901 qui trancherait en faveur de l'âge le plus jeune.L'équipe pense que leurde 60 étoiles présentent des motifs clairs car elles sont plus jeunes que les autres étoiles Delta Scuti. Les pulsations se produisent plus rapidement dans les étoiles naissantes. À mesure que les étoiles vieillissent, lades pulsations ralentit et elles se confondent avec d'autres signaux.Aussi, les calculs théoriques prédisent que les modèles de pulsation d'une étoile en rotation devraient être plus simples à déterminer lorsque son pôle de rotation nous fait face au lieu de son équateur. L'ensemble de données de TESS comprenait environ 1 000 étoiles Delta Scuti, ce qui signifie que certaines d'entre elles, par, doivent être bien positionnées par rapport à nous.Les scientifiques continueront de développer leurs modèles sachant que TESS commencera à prendre des images complètes toutes les 10 minutes au lieu de toutes les demi-heures à partir de juillet.