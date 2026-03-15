🌟 Une étoile supergéante se transforme en hypergéante sous les yeux des astronomes

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Représentation du système binaire WOH G64 entouré d'un anneau de poussière dense.

Crédit: Daniel Cea Martinez



Vision artistique de WOH G64: à gauche en supergéante rouge jusqu'en 2013, à droite en système binaire avec une hypergéante jaune et une étoile chaude depuis 2014.

Crédit: Patryk Iwanek/OGLE

Une géante stellaire est en train de modifier son apparence sous nos yeux, offrant une vision privilégiée des derniers épisodes de sa vie.Cette étoile, nommée WOH G64, se trouve dans le Grand Nuage de Magellan, une galaxie voisine. Par sa taille, sa masse et son éclat, elle surpasse notre Soleil. Dès 2014, les scientifiques ont constaté un changement de sa teinte, passant du rouge au jaune, ce qui trahit une élévation de la température à sa. Cette évolution signale qu'elle se mue progressivement en un type d'astre très particulier.Cette nouvelle phase, appelée hypergéante jaune, demeure extrêmement brève à l'échelle du cosmos. Seules quelques dizaines d'exemples sont recensés dans notre galaxie. Pour qu'une telle transition advienne, l'doit rejeter ses couches externes via des vents stellaires puissants. Ce phénomène, observé ici de manière rapide et continue, diffère des transformations brutales habituellement liées aux étoiles massives.Par ailleurs, les recherches ont montré que WOH G64 n'est pas solitaire. Elle forme en réalité un couple stellaire avec une autre étoile. Cette découverte rend l'explication de sa métamorphose moins évidente. En effet, l'interaction entre les deux astres, que ce soit par transfert deou éjection d'enveloppe, pourrait hâter l'évolution de l'étoile principale. Les astronomes examinent cette hypothèse, sans écarter la possibilité d'un mécanismeL'origine précise de cette transformation reste à établir. Pour l'équipe dirigée par Gonzalo Muñoz-Sanchez, il est difficile de déterminer si les changements sont imputables au compagnon stellaire ou à des processus propres à l'étoile. Cette incertitude a des conséquences sur les prévisions concernant le destin final de WOH G64, qui pourrait terminer sa vie en supernova ou s'effondrer directement en un trou noir.La suite de son évolution pourrait se jouer à une échelle de temps astronomique relativement courte, de quelques centaines à quelques milliers d'années. Bien que son explosion ultime soit improbable de notre vivant, l'observation actuelle reste précieuse. Elle améliore notre compréhension du cycle de vie des étoiles massives et des phénomènes accompagnant leur fin.