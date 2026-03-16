🌟 Première observation d'une astrosphère autour d'une étoile semblable au Soleil

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L'observatoire à rayons X Chandra de la NASA révèle la lueur faible et étendue d'une astrosphère entourant la jeune étoile similaire au Soleil HD 61005. La bulle se forme lorsque le vent puissant de l'étoile entre en collision avec le gaz interstellaire environnant, produisant des émissions de rayons X.

Crédit image: Rayons X: NASA/CXC/Université Johns Hopkins/C.M. Lisse et al. ; Infrarouge: NASA/ESA/STIS ; Optique: NSF/NoirLab/CTIO/DECaPS2 ; Traitement d'image: NASA/CXC/SAO/N. Wolk

Des astronomes ont employé l'observatoire à rayons X Chandra de la NASA pour identifier pour la toute première fois une bulle de gaz chaud, nommée astrosphère, autour d'une étoile juvénile appelée HD 61005. Cette trouvaille nous donne un aperçu de la manière dont notre proprea pu se transformer il y a des milliards d'années.L'astrosphère se forme lorsque le vent stellaire, un flux de particules éjectées par l'étoile, entre en collision avec le gaz et la poussière interstellaires environnants. Cetteproduit une cavité protectrice, analogue à l'qui enveloppe notre Soleil et nous préserve des rayons cosmiques galactiques. Grâce à la vision deen rayons X, les scientifiques ont pu saisir l'émission faible et étendue qui délimite cette bulle, rendantce phénomène jusqu'alors difficile à discerner.À titre de comparaison, HD 61005 est une étoile âgée d'environ 100 millions d'années, soit beaucoup plus jeune que notre Soleil et ses 4,6 milliards d'années. Son vent stellaire est nettement plus intense, soufflant environ trois fois plus vite et avec une densité vingt-cinq fois supérieure à celle du vent solaire actuel. Cetteaccrue permet de gonfler une astrosphère plus grande et plus visible, constituée de gaz chaud. Par ailleurs, l'interstellaire autour de cette étoile est mille fois plus dense que celui de notreactuel, ce qui amplifie l'interaction et rend le signal en rayons X suffisamment fort pour être capté.Cette observation ouvre une fenêtre rare sur ce qu'a pu connaître le jeune Système solaire. Durant cette période, le vent solaire était vraisemblablement plus vigoureux et les échanges avec le gaz et la poussière environnants plus marqués. En analysant HD 61005, surnommée "le Papillon" en raison de sonen forme d'ailes visible en infrarouge, les astronomes peuvent mieux appréhender la façon dont les vents stellaires influencent la formation et l'évolution des systèmes planétaires, y compris l'éventuelle habitabilité des mondes orbitant autour d'autres étoiles.Carey Lisse, de l'Université Johns Hopkins, a précisé que ce résultat obtenu par Chandra nous renseigne sur la configuration de l'héliosphère solaire et sur ses modifications au cours du temps. Scott Wolk, du Centre d'astrophysique Harvard & Smithsonian, a pour sa part ajouté que le vent solaire affecte notre quotidien, notamment en influant sur leset les futurs voyages spatiaux vers la Lune ou Mars. Ainsi, cette image de l'astrosphère autour de HD 61005 livre desutiles sur le passé de notre Soleil.Les résultats de cette étude ont été acceptés pour publication dans, pavant la route vers de nouvelles explorations sur les étoiles jeunes et leurs environnements.