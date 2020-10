Étoiles et crânes: une mystérieuse nébuleuse

Ce vestige éthéré d'une étoile morte depuis longtemps, nichée dans le ventre de La Baleine, ressemble étrangement à un crâne flottant dans l'espace. Cette photo au niveau de détail étonnant a été prise par le Very Large Telescope (VLT) de l'ESO, la mystérieuseduest mise en valeur dans cette nouvelle image aux magnifiques couleurs de. Cetteest la première connue à être associée à uned'étoiles étroitement rapprochées,de laquelle d'une troisièmeest enAussi connue sous le nom de NGC 246, la nébuleuse du Crâne se trouve à environ 1600 années-lumière de la, dans laaustrale de Cetus (la Baleine). Elle s'est formée lorsqu'une étoile semblable audans son grand âge a expulsé ses couches externes, laissant derrière elle son noyau nu - une- une des deux étoiles que l'on peut voir au centre même de NGC 246.Même si cette nébuleuse est connue depuis des siècles, ce n'est qu'en 2014 que les astronomes ont découvert, grâce au VLT de l'ESO, que la naine blanche et son compagnon cachent une troisième étoile située au coeur de la nébuleuse du Crâne. Cette étoile, qui n'est pas visible sur cette image, est une faiblequi se trouve à proximité de la naine blanche à une distance correspondant à environ 500 fois la distance entre la Terre et le Soleil. La naineet la naine blanche orbitent l'une autour de l'autre comme une paire, et l'étoile extérieure tourne autour des deux naines à une distance d'environ 1900 fois la distance entre la Terre et le Soleil., ces trois étoiles font de NGC 246 la première nébuleuseconnue avec un systèmetriple hiérarchique en son centre.Prise par l'instrument FORS 2 sur le VLT de l'ESO dans lechilien d'Atacama, cette nouvelle image de la nébuleuse du Crânevolontairement laémise dans certaines gammes étroites de longueurs d'- celles associées auet. Lesde la lumière émise par des éléments spécifiques permettent de révéler une multitude d'informations sur la composition chimique et structurelle d'un. Cette nouvelle image de la nébuleuse du crâne met ainsi en évidence les endroits où le NGC 246 est riche ou pauvre en hydrogène (en rouge) et en oxygène (enclair).Cette image a été sélectionnée dans le cadre du programme Cosmic Gems (les joyaux cosmiques) de l'ESO, une initiative de sensibilisation visant à produire des images d'objets intéressants, intrigants ou visuellement attrayants en utilisant les télescopes de l'ESO, à des fins d'éducation et de sensibilisation du public. Le programme utilise ledequi ne peut pas être utilisé pour des observations scientifiques. Toutes lescollectées peuvent également être utilisées à des fins scientifiques et sont mises à la disposition des astronomes par le biais des archives scientifiques de l'ESO.