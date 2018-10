Sur le même thême

Une étonnante odyssée des alcalins à l'intérieur de la lune glacée Europe

La présence de sodium (Na) et de potassium (K) sous forme d'atomes neutres, découverte il y a une quinzaine d'années dans l'exosphère d' Europe , pose la question de leur origine. Cette observation pourrait s'interpréter par une contamination attribuée soit au volcanisme voisin de Io, autrede Jupiter, soit à un bombardement météoritique. Cependant, aucun de ces deux mécanismes ne fournit une explication satisfaisante du rapport Na/K observé. Une équipe pluridisciplinaire pilotée par des chercheurs français a montré qu'à contrario de ces origines exogènes, un mécanisme d'apport depuis l'intérieur d'permettrait de répondre à la question posée.Europe cache unsous une épaisse couche de. Il a déjà été suggéré que cet océan pourrait abriter des formes de. Le fait que Na et K soient considérés comme des ingrédients clés en biochimie amène donc à se poser la question de savoir si leur présence dans l'de Europe ne constituerait pas une signature de la composition de l'océan. Le scénario global est résumé dans la Figure.Les auteurs considèrent que les alcalins dans l'océan proviennent dudu coeur rocheux juste après la formation du satellite et se sont retrouvés sous forme d'ions Na+ et K+ tels qu'ils étaient piégés initialement dans lesréfractaires. Une estimation de l'abondance de ces ions a pu être établie dans laliquide à partir desgéochimiques existantes obtenues à partir de l'analyse de fluides géothermiques en. Au cours du refroidissement de lade Jupiter, une couche de glace se serait ensuite formée à lade l'océan, son épaisseur augmentant avec le. Durant ce processus, les corps étrangers comme Na+ et K+ auraient été naturellement encapsulés dans la matrice de glace. Le transfert vers la surface se serait effectué par convexion interne dans la couche de glace, mécanisme connu sous le nom de “diapirisme“. La simulationà l'aide des méthodes quantiques de traitements périodiques de l'état solide montre que cesacquièrent progressivement une forme neutre en arrivant à la surface du satellite avec un rapport Na/K qui serait analogue à celui mesuré dans l'exosphère. L'de la surface d'Europe en raison duintense de Jupiter expliquerait alors l'éjection de Na et K avec les autres constituants de son exosphère.Ce travail théorique doit être mis en perspective des prochaines missions robotisées programmées pour l'étude du système de Jupiter et espérées à l'2030 de la(Europa Clipper) et de l'ESA (JUICE). La capacité de telles missions à mesurer de façon précise la composition de l'exosphère d'Europa permettrait de clarifier les questions rémanentes sur la composition de l'océan sous-glaciaire et la nature des échanges chimiques avec la surface.