Etudier les propriétés topologiques des électrons

Selon une collaboration internationale impliquant des chercheurs de l'Irig, il est possible de révéler les propriétés "topologiques" des états électroniques du graphène en greffant à sa surface un atome d'hydrogène et en sondant la densité électronique parà son. Une voie inédite d'investigation pour mieux comprendre lestopologiques, ainsi que leurs remarquables propriétés électriques et optiques.Dans le graphène, le comportement ultra-relativiste des électrons est associé à une propriété topologique de leurs fonctions d'onde. Une équipe internationale dont des physiciens de l'Grenoble Alpes, de l', du CEA et du, proposent une nouvelle approche de microscopie à effet tunnel pour mesurer cette propriété topologique dans laélectronique au voisinage d'un atome d'hydrogène greffé sur la. Publiée ce 30 septembre 2019 dans la revue Nature, cette avancée conceptuelle ouvre une nouvelle voie pour étudier les propriétés topologiques des états électroniques par microscopie à effet tunnel, et comprendre ainsi comment elles affectent les propriétés électriques et optiques des matériaux.La représentation duà la surface du globe par les fuseaux horaires pose le problème suivant: quelleest-il auoù tous les fuseaux se rejoignent ? Y serait-il toutes les heures en même temps ? Le pôleest ici unoù l'apparaît mal définie dans cette représentation, un point singulier. Une manière de révéler ce point singulier consiste à imaginer, comme le faitdans son roman Le tour duen quatre-vingts jours, un voyageur qui ferait le tour de la, par exemple vers l'Est. Lors de son, ce voyageur parcourt ainsi les 24 fuseaux horaires. S'il avance sa montre d'une heure à chaque fuseau qu'il, il observera à son retour une différence d'unpar rapport à une horloge restée sur place. Cette différence, qui est la clé du retournement final du livre de Jules Vernes, est d'autant plus remarquable qu'elle est insensible aux détails du chemin emprunté par le voyageur, comme la. Elle dépend seulement dude tours effectuésdu pôle Nord. Une telle propriété est dite “topologique”.Enquantique, les propriétés topologiques jouent un rôle prépondérant dans la caractérisation de nouveaux états électroniques. Par exemple, les électrons de faibledans uned'atomes de, le graphène, s'apparentent à des particules évoluant àproche de celle de la. Ce comportement ultra-relativiste est aussi caractérisé par une propriété topologique, associée à une sorte de pôle Nord dans un espace abstrait. Or, les électrons possèdent une horloge: lade leurs fonctions d'onde. Comme le voyageur de Jules Vernes, c'est donc en forçant les électrons à tourner autour de ce pôle Nord, à l'aide d'unque les physiciens révélèrent l'existence de ce point singulier. La phase acquise le long de la révolution se traduit par unquantique 'anormal' observé dans la résistance électrique du graphène. Ceci constitua une preuve de l'existence de particules ultra-relativistes dans leet contribua à l'attribution du2010.Néanmoins, de telles mesures sousmagnétique requièrent des échantillons très purs et les propriétés topologiques restent en pratique difficiles d'accès. L'équipe internationale présente dans la revue Nature une nouvelle méthode qui permet de mesurer cette propriété topologique dans le graphène sans champ magnétique. Cette méthode est un saut conceptuel, car elle ne nécessite pas de forcer les électrons à voyager autour de leur pôle nord. Les chercheurs ont montré que l'on peut matérialiser directement ce pôle Nord abstrait à la surface du matériau, en y déposant un atome d'hydrogène. En étudiant avec uncomment les électrons se réorganisent autour de l'atome d'hydrogène, ils ont observé des dislocations dans la densité électronique (voir figure). Ils ont ensuite montré que le nombre de fronts d'onde additionnels est une mesure de la propriété topologique des électrons du graphène. Cette avancée conceptuelle ouvre une nouvelle voie pour étudier les propriétés topologiques des états électroniques par microscopie, et comprendre ainsi comment elles affectent les propriétés électriques et optiques des matériaux.Dutreix C, Gonzalez-Herrero H, Brihuega I, Katsnelson MI, Chapelier C andVTMeasuring graphene's Berry phase from wavefront dislocations in Friedel oscillations. Nature , 2019