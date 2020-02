Expérience nEDM: percer le mystère de l'antimatière

Le détecteur nEDM. Image: Paul Scherrer Institut

Yoann Kermaidic (anciennement LPSC), Guillaume Pignol (LPSC), Stéphanie Roccia (anciennement IJCLab), Dominique Rebreyend (LPSC), Thomas Lefort (LPCC) chercheurs dans l'expérience nEDM photographiés devant l'expérience nEDM à PSI, Zurich.

Image: Crédit Paul Scherrer Institut

en savoir plus:

La collaboration nEDM vient de publier une mesure d'une précision record du moment dipolaire électrique du neutron. Si ce moment n'a pas encore été détecté, les récentes analyses de l'expérience menée au Paul Scherrerprès de Zurich, ouvrent la voie à une expérience de nouvelle génération dont le démarrage est prévu en 2022. Ces mesures de haute précision, pour lesquelles les chercheurs de l'apportent des contributions majeures, sont complémentaires de celles effectuées au LHC et permettront peut-être de résoudre la grande énigme de l'entreetdans l'Leest-il une "électrique" ? La question n'est pas encore tranchée mais le résultat fera date. "Nous publions aujourd'hui la meilleure mesure mondiale du moment dipolaire du neutron," expliquePignol, co-responsable de l'expérience nEDM - pour neutron electric dipole moment - et enseignant-chercheur au LPSC. Les neutrons sont censés être des particules denulle, mais l'existence d'un moment dipolaire électrique est suspectée depuis plus de 60 ans car étant composé de particules chargées, le neutron n'est pas uniformément neutre. Cette propriété, si elle était démontrée, serait une empreinte d'un mécanisme à l'origine de l'asymétrie matière-antimatière, qui s'observe par l'absence d'antimatière dans notre Univers. nEDM s'inscrit dans la quête de ce qu'on appelle la "nouvelleau-delà du modèle standard", qui motive la communauté desur de nombreuses expériences dont celles du LHC au CERN.Le neutron est une "boussole magnétique". C'est à dire que sontourne (ou précesse) dans un. Si cet effet bien connu est utilisé quotidiennement en, le même effet électrique - quoique autorisé théoriquement - n'a jamais été encore observé. L'effet magnétique étant dominant, le défi de l'expérience nEDM est de mesurer une très faible modification de lade rotation du spin du neutron en appliquant undans une direction puis dans la direction opposée. Cette mesure de haute précision suppose de disposer d'unmagnétique stable, uniforme et parfaitement connu. Pour étudier les neutrons pendant lele plus long possible (en3 minutes), les scientifiques utilisent unde neutrons ultrafroids (leurest inférieure à 5 m/s) produit au Paul Scherrer Institut (PSI) à partir d'un faisceau de protons. À chaque cycle de mesure, le faisceau produit des neutrons qui sont dirigés vers l'expérience, exposés au champ électrique, puis comptés. En, les chercheurs ont enregistré 50 000 cycles et compté plus de 500 millions de neutrons.Lesprises entre 2015-2016 ont été analysées pour la première fois en mode "caché" jusqu'à l'2019. Cette méthode, appelée "blinding" consiste à introduire une fausse déviation àafin de ne pas biaiser l'interprétation des résultats lors de l'élaboration des méthodes d'analyse. Les scientifiques de nEDM ont ensuite repris leurs calculs avec les "vraies" données. Leur mesure donne finalement un moment dipolaire électrique nul, avec une incertitudede 1,1.10^-26 e cm (électron centimètre) et une incertitudede 0,2.10-26 e cm. Cette dernière incertitude, cinq fois meilleure que celle obtenue lors des expériences précédentes démontre la très bonne connaissance du dispositif expérimental, sans cesse amélioré depuis les années 80. Ce résultat, qui établit un nouveau standard international, permet d'envisager uneamélioration dans la version suivante de l'expérience, appelée n2EDM.Toute déviation à zéro, aussi faible soit elle, serait une découverte majeure en physique des particules, car elle impliquerait l'existence de particules lourdes, non détectables aujourd'hui dans les expériences sur accélérateur. "Laau CERN ratisse large et cherche de manière générale à identifier de nouvelles particules et leurs propriétés", explique Philipp Schmidt-Wellenburg, co-responsable de l'expérience età PSI. "De notre côté, nous allons en profondeur en scrutant une seule propriété d'une seule particule, le neutron. Mais nous atteignons sur ce détail unde précision que le LHC mettrait peut-être 100 ans à obtenir."nEDM est une collaborationd'une cinquantaine de membres qui a bénéficié de contributions majeures de la part des scientifiques IN2P3. Le LPC de Caen a notamment conçu le détecteur de neutrons de l'expérience, un élément clé du dispositif de mesure. Le LPSC a été responsable, entre autres, duatomique qui permet un granddu champ magnétique appliqué. Les scientifiques du LPCC, LPSC et du CSNSM (aujourd'hui IJCLab) ont pris part à l'. L'IN2P3 est engagé fortement dans l'expérience de nouvelle génération n2EDM qui devrait démarrer en 2022 pour s'achever en 2027.C. Abel et al.28 February 2020.