Explosion de Bételgeuse imminente ? Cette étoile cachée pourrait tout changer 💥

Représentation graphique de Bételgeuse et de son étoile compagnon, Betelbuddy.

Crédit: Lucy Reading-Ikkanda/Simons Foundation



Illustration montrant comment Betelbuddy influence la luminosité apparente de Bételgeuse.

Crédit: Lucy Reading-Ikkanda/Simons Foundation



Position de Bételgeuse dans la constellation d'Orion.

Crédit: Lucy Reading-Ikkanda/Simons Foundation

Bételgeuse, l'une des étoiles les plus brillantes et facile à reconnaitre dans le ciel nocturne, pourrait bien ne pas être comme on le pense.Alors que la plupart des scientifiques suggère qu'elle est sur le point d'exploser en supernova, une nouvelle étude révèle une hypothèse intrigante: la présence d'une étoile compagnon pourrait être responsable de ses variations deCette étoile, surnommée "Betelbuddy" par les chercheurs, orbiterait autour de Bételgeuse en balayant la poussière stellaire qui l'entoure. Cette interaction ferait apparaître l'étoile plus lumineuse par moments, selon Jared Goldberg, principal auteur de l'étude publiée sur le site de préimpressionLe consensus scientifique actuel indique que les variations de luminosité de Bételgeuse sont dues à ses pulsations internes, une caractéristique courante des étoiles en fin de vie. En effet, Bételgeuse, une géante rouge, brille et s'assombrit de manière cyclique. Cependant une partie de cette variabilité pourrait être due à un phénomène externe.Goldberg et son équipe, après avoir analysé plusieurs causes potentielles, ont conclu que la seule explication possible serait la présence de Betelbuddy, une étoile cachée qui influe sur la luminosité de Bételgeuse en dégageant périodiquement la poussière environnante.L'idée d'une "période secondaire longue" est au cœur de cette étude. Cette variation particulière de la luminosité, plus lente que les pulsations normales de l'étoile, pourrait être causée par la présence d'un objet en orbite. Betelbuddy pourrait ainsi jouer un rôle majeur en influençant la quantité de lumière visible depuis la Terre de Bételgeuse.Bien que Betelbuddy soit hypothétique, les chercheurs estiment qu'il pourrait s'agir d'une étoile de taille similaire à notre Soleil. Une autre hypothèse, plus audacieuse, suggère que ce compagnon serait une étoile à neutrons, le cœur compact d'une étoile ayant déjà explosé en supernova. Toutefois, pour valider cette idée, des preuves en rayons X seraient nécessaires, et les observations actuelles ne montrent rien de tel.Afin de confirmer cette présence, l'équipe prévoit d'observer Bételgeuse dans l'espoir de détecter Betelbuddy, en particulier autour du 6 décembre, une période où cette dernière pourrait devenir visible. Cette recherche de preuves visuelles est cruciale, car jusqu'ici, la présence de l'étoile compagnon repose seulement sur des simulations et des indices indirects.Ce projet est un exemple de science collaborative: il combine des experts en modélisation informatique, observation des étoiles massives et analyse despatiales. Selon l'astrophysicienne Meridith Joyce, sans cettede talents, une telle recherche n'aurait pas été possible.L'étude de Bételgeuse rappelle que même les étoiles les plus étudiées, comme elle, peuvent encore nous surprendre. Pour László Molnár, co-auteur de l'étude, c'est l'idée même qu'une étoile de la taille de Bételgeuse cache peut-être un compagnon discret qui rend cette recherche aussi passionnante.