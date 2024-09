Extraterrestres: et si ils étaient partout, mais que nous ne pouvions pas les voir ?

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Des formes de vie extraterrestres pourraient-elles exister autour de nous sans que nous en soyons conscients ? Cette question pourrait redéfinir notre vision du cosmos.Enrico Fermi se demandait pourquoi, dans un Univers si vaste, aucune intelligence extraterrestre n'avait encore été détectée. Cette interrogation, connue sous le nom de "paradoxe de Fermi", intrigue les scientifiques depuis des décennies.Des dizaines d'explications ont été proposées pour résoudre ce paradoxe. Cependant, Vojin Rakić, philosophe serbe, présente une hypothèse radicalement différente. Il suggère que les formes de vie extraterrestres pourraient être imperceptibles à nos, vivant peut-être dans des parties de l'que nous ne connaissons pas encore.Rakić critique les solutions "anthropocentriques" qui placent l'humain au centre de l'Univers. Pour lui, notre perception de la vie extraterrestre est limitée par notre propre expérience du monde. Il rejette l'idée que l'absence de preuve d'une vie extraterrestre signifie nécessairement qu'elle n'existe pas.Selon lui, les solutions au paradoxe de Fermi peuvent être classées en trois catégories: l'exceptionnalité, l'annihilation et la barrière de communication. L'exceptionnalité suggère que la vie est extrêmement rare dans l'Univers, tandis que l'annihilation implique que les civilisations s'éteignent avant de pouvoir nous contacter. La barrière de communication, quant à elle, propose que les civilisations extraterrestres soient trop éloignées ou incompréhensibles pour nous.Rakić va plus loin en envisageant des entités vivantes faites de matière noire ou d'énergie sombre, ou existant dans desque nous ne pouvons pas percevoir. Cette hypothèse remet en question notre capacité à détecter la vie extraterrestre avec nos outils actuels.Finalement, il conclut que le paradoxe de Fermi est une formulation trop étroite d'un problème beaucoup plus vaste: que se passe-t-il autour de nous que nous ne pouvons pas percevoir ? Une question qui ouvre la voie à de nouvelles perspectives sur notre place dans l'Univers.