Sur le même thême

Faire le plein d'énergie intelligemment



Comparée à la recharge usuelle, la recharge intelligente pourrait diminuer par un facteur trois les coûts énergétiques totaux d'un véhicule hybride rechargeable.

énergie électrique (Un apport d'énergie électrique à un système électrotechnique est nécessaire pour qu'il effectue un travail : déplacer une charge, fournir de la lumière,...)

stratégie (La stratégie - du grec stratos qui signifie « armée » et ageîn qui signifie « conduire » - est :)

électricité (L’électricité est un phénomène physique dû aux différentes charges électriques de la matière, se manifestant par une énergie. L'électricité désigne également la branche de la...)

réseau (Un réseau informatique est un ensemble d'équipements reliés entre eux pour échanger des informations. Par analogie avec un filet (un réseau est un « petit rets », c'est-à-dire un petit...)

Université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la production du savoir (recherche), sa conservation et sa transmission...)

véhicule (Un véhicule est un engin mobile, qui permet de déplacer des personnes ou des charges d'un point à un autre.)

génie informatique (Le génie informatique, ou ingénierie informatique, est une discipline qui traite de la conception, du développement et de la fabrication de systèmes informatiques,...)

apprentissage (L’apprentissage est l'acquisition de savoir-faire, c'est-à-dire le processus d’acquisition de pratiques, de connaissances, compétences, d'attitudes ou de valeurs culturelles, par...)

total ( Total est la qualité de ce qui est complet, sans exception. D'un point de vue comptable, un total est le résultat d'une addition, c'est-à-dire une somme. Exemple : "Le total des dettes". En...)

déplacement ( En géométrie, un déplacement est une similitude qui conserve les distances et les angles orientés. En psychanalyse, le déplacement est mécanisme de défense...)

données (Dans les technologies de l'information (TI), une donnée est une description élémentaire, souvent codée, d'une chose, d'une transaction d'affaire, d'un événement, etc.)

hiver (L'hiver est une des quatre saisons des zones tempérées.)

hybride (En génétique, l'hybride est le croisement de deux individus de deux variétés, sous-espèces (croisement intraspécifique), espèces (croisement interspécifique) ou genres (croisement...)

grille ( Un grille-pain est un petit appareil électroménager. Une grille écran est un élément du tube de télévision. Une grille d'arrêt est un élément du tube de télévision. Une grille de contrôle est...)

temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le changement dans le monde.)

contexte (Le contexte d'un évènement inclut les circonstances et conditions qui l'entourent; le contexte d'un mot, d'une phrase ou d'un texte inclut les mots qui l'entourent. Le concept de contexte issu...)

mois (Le mois (Du lat. mensis «mois», et anciennement au plur. «menstrues») est une période de temps arbitraire.)

chercheur (Un chercheur (fem. chercheuse) désigne une personne dont le métier consiste à faire de la recherche. Il est difficile de bien cerner le métier de chercheur tant les domaines de recherche sont diversifiés et...)

technologie (Le mot technologie possède deux acceptions de fait :)

Hydro-Québec (Hydro-Québec est une société d'État appartenant au gouvernement du Québec. Elle est responsable de la production, du transport et de la distribution de l’électricité au Québec. Son siège social est situé à Montréal.)

puissance (Le mot puissance est employé dans plusieurs domaines avec une signification particulière :)

tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou l'univers.)

La plupart des propriétaires de véhicules rechargeables font le plein d'dès que l'occasion se présente. Cettea l'avantage de dissiper l'angoisse de la batterie morte, mais elle est loin d'être optimale dans les endroits comme l'Ontario, l'Alberta ou la Californie où les tarifs d'fluctuent en fonction de la demande sur le. Bonne nouvelle pour ces propriétaires de véhicules rechargeables, des chercheurs de l'Laval ont conçu une stratégie de recharge intelligente qui, comparée à la stratégie usuelle, réduit par un facteur trois les coûts énergétiques de leurDans un article publié par la revue, Karol Lina López, Christian Gagné et Marc-André Gardner, du Département de génie électrique et de, expliquent comment ils ont mis aucette recharge intelligente en faisant appel à l'profond. "Notre système permet d'optimiser la recharge d'un véhicule de façon à permettre les déplacements de l'usager au plus bas coût énergétique, explique Christian Gagné. Il tient compte, entre autres, des tarifs d'électricité, du coût de l'essence, des conditions météorologiques et des habitudes dede l'usager."Pour créer leur modèle, les chercheurs ont fait appel à desréelles de déplacements effectués par 17 automobilistes pendant unet un été. Ces données ont servi à optimiser les coûts énergétiques totaux de ces déplacements s'ils avaient été effectués à bord d'un véhiculerechargeable, en appliquant lade tarifs d'électricité et le prix de l'essence en vigueur en Ontario au moment de l'étude. "Dans un premier, le modèle apprend à optimiser ses décisions de recharge alors qu'il dispose des données actuelles et futures, explique le professeur Gagné. Par apprentissage profond, il apprend progressivement à prendre ces décisions à partir des données actuelles seulement, comme il devra le faire enréel d'utilisation."Ce système est un bon élève puisqu'au terme de son apprentissage, ses décisions s'approchent à 95% des solutions optimales, une performance qui pourrait se traduire en économies substantielles pour les propriétaires de véhicules rechargeables. "Selon nos données, la facture énergétique d'une auto à essence s'établissait à 121$ parpendant l'été. Avec un véhicule hybride rechargé selon la stratégie usuelle, ce montant se situerait à 63$. Avec la recharge intelligente, la somme passerait à 22$", résume le professeur Gagné.Selon le, la meilleure façon de transférer cetteaux utilisateurs serait d'intégrer le modèle de recharge intelligente au réseau des entreprises qui offrent des services de recharge. Le Québec, qui devrait compter 490 000 véhicules rechargeables sur ses routes en 2027, pourrait lui aussi en tirer profit. "pourrait envisager la modulation horaire de ses tarifs pour les entreprises qui fournissent des services de recharge. Elle pourrait ainsi mieux utiliser laactuelle de son réseauen permettant aux propriétaires de véhicules rechargeables de réaliser des économies appréciables."Comparée à la recharge usuelle, la recharge intelligente pourrait diminuer par un facteur trois les coûts énergétiques totaux d'un véhicule hybride rechargeable.