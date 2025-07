🪨 Découverte d'un important gisement de "kryptonite" en Europe, au potentiel énergétique hors norme

Image fictive de la kryptonite des comics



Un échantillon de jadarite au Centre d'Histoire Naturelle de Serbie.

Crédit: Wikimedia Commons

Un minéral découvert en Serbie intrigue les scientifiques... et les fans de Superman. La jadarite, surnommée “la kryptonite réelle”, pourrait jouer un rôle important dans la transition énergétique. Bien qu'elle ne retire aucun pouvoir à un super-héros, elle possède des caractéristiques très intéressante pour le stockage énergétique.Découverte en 2004 par des géologues de l'entreprise Rio Tinto, la jadarite est un minéral blanc, peu remarquable à première. Mais sousultraviolette, elle devient fluorescente avec une lueur rose-orange.Ce qui rend la jadarite réellement précieuse, c'est sa richesse en lithium, un métal essentiel à la fabrication des batteries rechargeables utilisées dans lesélectriques ou les systèmes de stockage d'Des chercheurs australiens de l'ANSTO ont mis au point un procédé pour extraire efficacement le lithium contenu dans la jadarite. Ce processus permettrait de produire des matériaux adaptés aux batteries modernes,en limitant l'Avec la demande mondiale en batteries qui ne cesse d'augmenter, la jadarite pourrait devenir une ressource stratégique pour l'Europe. Contrairement à d'autres méthodes d'extraction, son traitement pourrait être plus propre et plus durable.