Fournaise cosmique et matière noire

Note:

Contacts CEA:

Publication:

Trois observatoires de premier plan (Subaru, GBT et XMM-Newton) se sont associés pour observer la collision d'une paire d'amas de galaxies, HSC J023336-053022 (XLSSC 105), située à quatre milliards d'années-lumière.La spectaculaire image résultant des données prises par Subaru dans le domaine visible, le Green Bank Telescope en radio et enfin leà rayons X XMM-Newton dans lequel est particulièrement impliqué le Département d'Astrophysique/ Laboratoire AIM du CEA Paris-Saclay à travers de son programme XMM-XXL, montre que la violence duchauffe le gaz situé entre les amas à plus 400 millions de degrés. Elle permet également de cartographier de manière indirecte lanoire présente dans le système. Le compte-rendu de ces travaux est paru dans la revue MNRAS de Septembre 2020 et Marguerite Pierre, responsable du programme XMM-XXL au CEA, nous livre sa vision personnelle de ce résultat.Vassily Kandinsky était vraiment un visionnaire puisque, dès 1923 (Kreise im Kreis), il avait imaginé que l'on pourrait étudier la structure de l'à l'aide des rayons X nous parvenant du Cosmos. Certes, c'était à l'issue du grandShapley-­Curtis (1920), disputation qui entérina le fait que les nébuleusesse trouvaient bien hors de la, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives sur l'étendue de l'univers mais bien avant les premiers pas de l'enX, qui eurent lieu dans les années 60.C'est doncnaturellement que le programme deXXL, qui conduit un grand relevé duavec l'observatoire XMM, a élu leKreise im Kreis comme logo (voir interprétation sur le site XXL). Le mot associé - Über die Kunst in der Wissenschaft (De l'art dans la science) - fait écho à l'ouvrage fameux de Kandinsky: Über das Geistige in der Kunst (Du spirituel dans l'art).La collaboration européenne XMM-XXL vient d'achever une nouvelle étude polychrome figurative en partenariat avec des astronomes japonais pour la partie en(instrument HSC du télescope Subaru) et américains pour le domaine radio (télescope de Green Bank ).Sur toile de fond d'uneentre deux(en lumière jaune), se détachent le gaz intra-amas rayonnant en X (vert) et l'émission d'un gaz plus ténu révélée par lesradio (rouge). La matière noire, dont on ne sait rien, mais sans laquelle on ne peut concevoir l'univers tel que nous l'observons, est matérialisée par les deux disques bleus. La position et l'étendue de cette composante invisible ont été révélées par l'analyse des micro-distorsions de la(cosmique).En cesaustères, l'astronomie et l'art - deux occupations non essentielles - viennent heureusement nous rappeler ce queavait entrevu:Pascal, Pensées B.1 (Différence entre l'esprit deet l'esprit de finesse)"Active gas features in three HSC-SSP CAMIRA clusters revealed by high angular resolution analysis of MUSTANG-2 SZE and XXL X-ray observations" Okabe et al, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society , Sept. 2020, https://arxiv.org/abs/1911.09236