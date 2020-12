Fusion nucléaire: le tokamak japonais franchit une nouvelle étape



Comparaison de la taille du tokamak avec un humain

contexte (Le contexte d'un évènement inclut les circonstances et conditions qui l'entourent; le...)

passer (Le genre Passer a été créé par le zoologiste français Mathurin Jacques...)

froid (Le froid est la sensation contraire du chaud, associé aux températures basses.)

ensemble (En théorie des ensembles, un ensemble désigne intuitivement une collection...)

jours (Le jour ou la journée est l'intervalle qui sépare le lever du coucher du Soleil ; c'est la...)



Descente en froid des aimants toroïdaux (TF coils) de JT60-SA

vide (Le vide est ordinairement défini comme l'absence de matière dans une zone spatiale.)

seconde ( Seconde est le féminin de l'adjectif second, qui vient immédiatement après le premier ou qui...)

tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou...)

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue...)

fusion nucléaire (La fusion nucléaire (dite parfois thermonucléaire) est, avec la fission, l’un des...)

Remontons le temps

projet (Un projet est un engagement irréversible de résultat incertain, non reproductible a...)

Europe (L’Europe est une région terrestre qui peut être considérée comme un...)

monde (Le mot monde peut désigner :)

supraconductivité (La supraconductivité (ou supraconduction) est un phénomène caractérisé par...)

champ (Un champ correspond à une notion d'espace défini:)

passé (Le passé est d'abord un concept lié au temps : il est constitué de l'ensemble...)

réacteur (Un réacteur peut désigner :)

acier inoxydable (Les aciers inoxydables jouent un grand rôle dans d'innombrables domaines : vie...)

mécanique (Dans le langage courant, la mécanique est le domaine des machines, moteurs, véhicules, organes...)

alimentation électrique (Le terme d'alimentation électrique désigne un ensemble de systèmes capables de fournir de...)

mois (Le mois (Du lat. mensis «mois», et anciennement au plur. «menstrues») est une période de temps...)

moyenne (La moyenne est une mesure statistique caractérisant les éléments d'un ensemble de...)

Contacts:

Cet article vous a plu ? Vous souhaitez nous soutenir ? Partagez-le sur les réseaux sociaux avec vos amis et/ou commentez-le, ceci nous encouragera à publier davantage de sujets similaires !

La mise en service progressive du tokamak japonais JT60-SA vient de passer un jalon important le 26 novembre: les 18 bobines toroïdales supraconductrices de la machine ont atteint leur température de fonctionnement nominal à 4.5 Kelvin (-269°C).Après la fin de l'assemblage du tokamak japonais le 31 mars 2020 et malgré unsanitaire difficile, le commissioning de JT60-SA vient deune étape décisive avec la mise ende l'des aimants supraconducteurs. Cette opération a démarré le 20 octobre et pas moins de 47auront été nécessaires pour refroidir les 700 tonnes du système cryomagnétique du tokamak.Pour cette première mise en froid, le système cryogénique a fonctionné très près de ses performances nominales révélant au passage la réalité des marges de dimensionnement qui pourront être mises à profit pendant l'opération de la machine.Les prochaines étapes de la mise en service vont être un étuvage à 200°C de la chambre àde JT-60SA pendant une quinzaine de jours, la mise en service des alimentations électriques des aimants et la production des premiers champs magnétiques pendant laquinzaine de décembre 2020.Les progrès peuvent être suivi, presque en direct, sur le site JT60-SA Les premiers plasmas devraient arriver audébut de 2021 et une nouvelle page de lasur lapar confinement magnétique pourra commencer à s'écrire !La construction du tokamak JT-60SA s'est achevée au Japon le 30 mars 2020, conclusion de quinze années d'efforts. Cecollaboratif entre l'et le Japon vise à construire le plus grand tokamak auavant la mise en fonction d'Iter, utilisant les technologies de la, dans le cadre de l'Approche élargie à Iter.Le 16 janvier 2018, la dixième et dernière bobine detoroïdal pour JT-60SA, sortie des ateliers GE2 Power (ex Alstom) de Belfort, et construite sous la responsabilité du CEA, aavec succès les tests de réception finaux. Dix bobines complémentaires sont fabriquées en Italie par ASG3, sous la responsabilité de l'organisme de recherche ENEA4. LeJT-60SA n'utilisera que dix-huit bobines, deux bobines (italiennes) étant fabriquées en plus afin principalement de garantir le planning de fourniture et pallier tout contretemps.La fabrication des bobines à Belfort a concerné la réalisation du bobinage magnétique, à partir de câbles supraconducteurs, l'insertion de ce bobinage dans un boitier enpermettant de fournir à la bobine la rigiditérequise nécessaire à son fonctionnement, l'usinage mécanique permettant de conférer à la bobine la précision géométrique submillimétrique spécifiée et enfin le raccordement des éléments nécessaires pour l'et le refroidissement cryogénique, sans oublier la réalisation de l'ensemble des tests et contrôles qualités intermédiaires.Les câbles supraconducteurs, en partie spécifiés par le CEA, de même que les éléments des boitiers ont été fournis par F4E. La ligne de production des bobines était divisée en 12 postes de travail correspondant aux 12 étapes fondamentales de fabrication qui ont toutes été qualifiées au préalable sur des maquettes de fabrication représentatives. Chaque bobine a parcouru l'ensemble de la ligne de production en un peu plus de 18enet jusqu'à cinq bobines ont été présentes simultanément sur les différents postes de de travail. L'objectif était de pouvoir livrer, après la première bobine, une bobine tous les deux mois. Ce rythme a pu être atteint sur les sept premières bobines. Walid Abdel-Maksoud (Irfu), (IRFM)