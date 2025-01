La première centrale commerciale à fusion nucléaire dès 2030 ?⚡

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



Un ouvrier travaille à l'intérieur de la chambre à vide d'un tokamak similaire au SPARC.

Image Wikimedia

Qu'est-ce que la fusion nucléaire ?

Dans l'État de Virginie, un site industriel en apparence ordinaire pourrait bientôt devenir le centre d'un bouleversement énergétique mondial. Commonwealth Fusion Systems (CFS), une filiale du MIT, annonce y construire la première centrale commerciale exploitant l'deLe cœur de ce projet repose sur la technologie du tokamak SPARC, en développement dans le Massachusetts. Ce dispositif devrait produire un plasma dès 2026. L'ambition de CFS est de transformer ce prototype en un réacteur capable de fournir 400 mégawatts, assez pour alimenter 150 000 foyers.Inverse de la fission, la fusion nucléaire est une réaction dans laquelle deux noyaux atomiques légers s'assemblent afin de former un noyau plus lourd. Cette technique combine des isotopes de l'hydrogène. Ce processus ne génère ni déchets radioactifs durables ni gaz à, en faisant une source d'par excellence.Le choix du comté de Chesterfield n'est pas anodin. Il résulte d'une recherche pour identifier le meilleur site. Ce projet, baptisé ARC, s'installera dans un parc industriel appartenant à Dominion Energy Virginia, acteur clé dans cette collaboration.Pourtant, la route reste semée d'obstacles. Produire un plasma stable à des températures supérieures à celles du cœur du Soleil est un exploit scientifique. Mais transformer cette prouesse en un dispositif commercialement viable est encore plus ambitieux.Les sceptiques rappellent que la fusion promet depuis des décennies une énergie infinie sans jamais tenir pleinement ses promesses. Mais les avancées technologiques de ces dernières années, comme les aimants à champ magnétique élevé utilisés par CFS, redonnent espoir.L'implication du MIT dans ce projet apporte une crédibilité essentielle. Depuis 2017, le Plasma Science and Fusion Center travaille avec CFS pour franchir ces obstacles scientifiques. Leur collaboration incarne un pont entre la recherche fondamentale et l'application industrielle.Si tout se déroule comme prévu, Chesterfield pourrait devenir le berceau d'une nouvelle ère énergétique. L'annonce d'une production d'électricité d'ici 2030 est audacieuse, mais les impacts pourraient transformer durablement notre rapport à l'énergie.Alors que les prototypes de fusion se multiplient dans le monde, CFS pourrait bien mener la course. L'énergie propre et illimitée est-elle enfin à portée de main ?La fusion nucléaire est un processus très courant dans l'Univers. Contrairement à la fission, qui divise des atomes lourds, la fusion combine des noyaux légers comme ceux de l'hydrogène pour former des éléments plus lourds. Ce phénomène libère une énergie considérable: il s'agit de la même réaction qui fait briller les étoiles.Pour enclencher la fusion, des conditions extrêmes sont nécessaires: des températures de plusieurs millions de degrés et une pression immense. Ces environnements permettent aux noyaux d'hydrogène de surmonter leurs répulsions électriques et de se combiner.L'avantage majeur de cette technologie réside dans sa propreté. La fusion ne génère ni déchets radioactifs à longue durée de vie ni gaz à effet de serre, contrairement à la fission nucléaire ou aux énergies fossiles.Cependant, la maîtrise de cette source d'énergie reste un problème technique de grande ampleur. Les projets comme SPARC et ARC visent à prouver que la fusion peut produire plus d'énergie qu'elle n'en consomme, une étape clé vers son utilisation commerciale.