Du glycérol pour une synthèse douce et contrôlée des amines



La transformation d'alcènes en amines par hydroaminométhylation@LHFA

Prisées pour concevoir des médicaments, de tensioactifs et d'additifs, les amines aliphatiques peuvent s'obtenir par hydroaminométhylation. Des chercheurs du LHFA (CNRS/Toulouse III - Paul Sabatier) et de l'UNAM (Mexique) proposent une version plus verte de cette réaction. Dans ces travaux, qui font la couverture de l'article pour la revue, le glycérol sert à la fois de solvant et de réactif remplaçant des catalyseurs à base de métaux lourds.L'hydroaminométhylation, réaction tandem à haute économie d', transforme les alcènes en amines, dont les principaux débouchés sont des médicaments, des produits cosmétiques ou encore des additifs pour carburants etde construction. Comme la réaction réclame de nombreux réactifs, elle doit être hautement sélective afin de donner l'amine attendue. Habituellement, cela passe soit par une réaction énergivore à hauteet haute, soit par l'de deux catalyseurs à base de métaux onéreux: leet l'Des chercheurs du Laboratoire hétérochimieet appliquée (LHFA, CNRS/Toulouse III - Paul Sabatier) et de l'nationale autonome du Mexique (UNAM) ont combiné le meilleur des deux mondes en obtenant une hydroaminométhylation à basse pression, très sélective et avec un seulmétallique. Leur méthode profite de l'utilisation du glycérol non seulement comme solvant, mais également pourune étape, l'hydroaminométhylation, en facilitant la réduction d'intermédiaires par transfert d'Alejandro Serrano-Maldonado, Trung Dang-Bao, Isabelle Favier, Itzel Guerrero-Ríos, Daniel Pla, Montserrat Gómez.. First published: 05 May 2020.Daniel Pla (LHFA)Montserrat Gómez (LHFA)