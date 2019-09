GO-Pro: les protéines jouent aux urbanistes

Ampère (Ampère peut désigner :)

grande échelle (La grande échelle, aussi appelée échelle aérienne ou auto échelle, est un véhicule utilisé par les sapeurs-pompiers, et qui emporte une...)

organisation (Une organisation est)

projet (Un projet est un engagement irréversible de résultat incertain, non reproductible a priori à l’identique, nécessitant le concours et...)

Paris (Paris est une ville française, capitale de la France et le chef-lieu de la région d’Île-de-France. Cette ville est construite sur une boucle de la Seine, au centre du bassin parisien, entre les confluents de la...)



© C. Lesieur / Ampère Des protéines aux villes: gestion de l'espace, formes et agencements de formes optimisés

monde (Le mot monde peut désigner :)

dynamique (Le mot dynamique est souvent employé désigner ou qualifier ce qui est relatif au mouvement. Il peut être employé comme :)

hasard (Dans le langage ordinaire, le mot hasard est utilisé pour exprimer un manque efficient, sinon de causes, au moins d'une reconnaissance de cause...)

vide (Le vide est ordinairement défini comme l'absence de matière dans une zone spatiale.)

protéine (Une protéine est une macromolécule biologique composée par une ou plusieurs chaîne(s) d'acides aminés liés entre eux par des liaisons peptidiques. En général, on parle de protéine lorsque la...)

mathématiques (Les mathématiques constituent un domaine de connaissances abstraites construites à l'aide de raisonnements logiques sur des concepts tels que les nombres, les...)

informatique (L´informatique - contraction d´information et automatique - est le domaine d'activité scientifique, technique et industriel en rapport avec le traitement automatique de l'information par des machines telles que les...)

Lumière (La lumière est l'ensemble des ondes électromagnétiques visibles par l'œil humain, c'est-à-dire comprises dans des longueurs d'onde de 380nm (violet) à 780nm (rouge). La lumière est...)

Institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est habituellement une institution de recherche. Par exemple, le Perimeter Institute for Theoretical Physics est un tel institut.)

New York (New York , en anglais New York City (officiellement, City of New York) pour la distinguer de l’État de New York, est la principale ville des États-Unis, elle compte a elle seule 8 143 200 habitants. Son agglomération...)

Barcelone (Barcelone (Barcelona en catalan et en castillan) est une commune de Catalogne - Espagne, située dans la province de Barcelone. Elle est la capitale historique, administrative et économique de la Catalogne. Elle est...)

autour (Autour est le nom que la nomenclature aviaire en langue française (mise à jour) donne à 31 espèces d'oiseaux qui, soit appartiennent au genre Accipiter, soit constituent les 5 genres Erythrotriorchis,...)

flux (Le mot flux (du latin fluxus, écoulement) désigne en général un ensemble d'éléments (informations / données, énergie, matière, ...) évoluant dans un sens commun. Plus précisément le terme est employé dans les domaines...)

voitures (Une automobile, ou voiture, est un véhicule terrestre se propulsant lui-même à l'aide d'un moteur. Ce véhicule est conçu pour le transport terrestre de...)

espace urbain (Un espace urbain, ou espace urbain multipolaire, est, en France et selon la définition de l'INSEE, un ensemble continu d'aires urbaines et de communes dites multipolarisées, c'est-à-dire dont au moins 40% de la...)

Hôtel (Un hôtel est un établissement offrant un service d’hébergement payant, généralement pour de courtes périodes. Dans sa définition de...)

Ville (Une ville est une unité urbaine (un « établissement humain » pour l'ONU) étendue et fortement peuplée (dont les habitations doivent être à moins...)

Contacts:

Communication (La communication concerne aussi bien l'homme (communication intra-psychique, interpersonnelle, groupale...) que l'animal (communication intra- ou inter- espèces) ou la machine (télécommunications, nouvelles technologies...), ainsi que leurs...)

cnrs (Le Centre national de la recherche scientifique, plus connu sous son sigle CNRS, est le plus grand organisme de recherche scientifique public français...)

À la base de toute vie, les protéines montrent depuis plus de trois milliards d'années des capacités de robustesse, de flexibilité et d'agencement hors-norme. Spécialisés dans l'étude de leur géométrie, des chercheurs des laboratoires, LAMA, LIRIS et IXXI les prennent pour modèles pour des problèmes à bien plus: l'des métropoles et autres zones urbaines. Ils ont présenté ainsi leurGO-Pro, gestion optimisée: protéines urbaines, à l'événement Biomim'Expo, qui s'est tenu le 11 septembre àPlus petites briques fonctionnelles dudu vivant, les protéines sont soumises à unetrès contrôlée qui leur assure mobilité et stabilité. Les acides aminés qui les composent ne sont ainsi pas disposés audans l'espace, ils s'agencent afin de former des pavages périodiques où l'espaceentre eux garantit le bon fonctionnement de la. Même si une mutation vient rompre cette harmonie, les acides aminés s'y adaptent en général. Afin de mieux comprendre la flexibilité de cette gestion de l'espace, des chercheurs des laboratoires Ampère (CNRS/Centrale Lyon/Université Claude Bernard/INSA Lyon), du Laboratoire de LAMA , CNRS/USMB), du Laboratoire d'en image et systèmes d'information ( LIRIS , CNRS/UniversitéLyon 2/Central Lyon/INSA Lyon/Université Claude Bernard) et de l'rhônalpin des systèmes complexes ( IXXI , CNRS/INRIA/ENS Lyon) ont développé des outils de modélisation des acides aminés au sein des protéines. Depuis 2017, ils appliquent dans le cadre du projet GO-Pro, gestion optimisée: protéines urbaines, leur simulateur à l'encombrement des bâtiments dans des villes telles que, Lyon ouPrenant les bâtiments à la place des acides aminés, ils quantifient et qualifient l'espace vide disponibled'eux. Un moyen efficace pour comprendre comment lesde, de vélos ou de piétons pourraient mieux circuler dans les métropoles. La forme des bâtiments, guidée par les géométries suivies par les acides aminés, offre ainsi une voie prometteuse d'optimisation de l'. Reste à convaincre architectes et urbanistes de jeter un oeil dans le microscope, ce que les chercheurs comptent bien faire en participant à l'événement Biomim'Expo , dédié au biomimétisme, qui a eu lieu le 11 septembre à l'dede Paris.- Claire Lesieur - claire.lesieur at ens-lyon.frINSIS - insis.communication at.fr