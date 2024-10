Ce grand télescope ultra-rapide réagit en quelques secondes: pourquoi faire ?

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



Télescope terrestre COLIBRI dans sa coupole. Ses performances, mêlant à la fois une très bonne sensibilité, une remarquable rapidité et une couverture des longueurs d'onde allant du visible au proche infrarouge, sont uniques au niveau international.

Ainsi, le télescope et sa coupole peuvent se mouvoir en direction de n'importe quelle zone du ciel en moins de 20 secondes, ce qui fait de COLIBRI le télescope le plus rapide de sa catégorie.

© COLIBRI & A. Watson, UNAM

Qu'est-ce qu'un sursaut gamma ?

Une nouvelle ère dans l'observation du ciel s'ouvre. Le télescope COLIBRI a capturé ses premières images depuis son installation au Mexique.Son objectif ? Traquer les phénomènes les plus fugaces de l'Univers en moins de 20 secondes. Un outil sans précédent dans l'astrophysique.Conçu pour réagir à des événements astronomiques transitoires, COLIBRI se distingue par sa vitesse exceptionnelle. Il peut pointer vers n'importe quelle région du ciel en un temps record: moins de vingt secondes lui sont nécessaires ! Une prouesse qui lui permet de capter des sursauts gamma ou d'autres phénomènes lumineux quasi instantanés.La mission SVOM, une collaboration franco-mexicaine, a initié ce projet en vue de mieux comprendre ces événements rares. Les sursauts gamma, par exemple, offrent des indices essentiels sur les premières étoiles et galaxies de l'Univers. Grâce à son miroir de 1,30 mètre de diamètre, COLIBRI est capable de fournir des images d'une précision inégalée dans le domaine du visible et de l'infrarouge.L'automatisation du télescope permet une efficacité maximale. En effet, les alertes sur des phénomènes transitoires envoyées par le satellite SVOM sont immédiatement traitées par COLIBRI, sans intervention humaine. Cette rapidité offre de nouvelles perspectives d'observation pour les scientifiques, notamment end'analyse des ondes gravitationnelles ou des neutrinos cosmiques.Le télescope a été assemblé en France avant son expédition au Mexique. Ses capacités ont été testées pendant plus d'un an pour garantir sa fiabilité. À présent, installé à l'Observatoire de San Pedro Mártir, COLIBRI est prêt à capturer les mystères de l'Univers.Avec ce télescope, la France et le Mexique renforcent leur coopération scientifique. COLIBRI devient la première infrastructure de recherche en astrophysique partagée entre les deux pays, posant les bases de futures collaborations dans l'spatiale.Les sursauts gamma sont les phénomènes les plus violents observés dans l'Univers. Ils se produisent lorsqu'une étoile massive s'effondre en unou quand deux étoiles à neutrons entrent en. Ces événements libèrent unecolossale sous forme de rayons gamma.Les sursauts gamma se produisent de manière aléatoire et durent généralement de quelques millisecondes à plusieurs minutes. Leur observation est essentielle pour comprendre les étapes finales de l'évolution des étoiles et l'origine des trous noirs. Ces sursauts permettent également de retracer l'histoire de l'Univers en fournissant des informations sur les premières étoiles et galaxies.Le télescope COLIBRI, grâce à sa capacité à pointer rapidement et avec précision, joue un rôle clé dans la détection de ces phénomènes. En les observant dans le domaine du visible et de l'infrarouge, il permet d'analyser la lumière émise après le sursaut, révélant ainsi des détails essentiels sur leur source.