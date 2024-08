Une source inattendue de gaz à effet de serre: les télescopes astronomiques

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



Vue du futur télescope ELT.

Images ESO.

2



Impacts environnementaux et leur origine sur le cycle de vie du télescope installé sur l'île de La Palma. Un Pt correspond à l'impact environnemental d'un humain moyen sur une année.

Références:

Les télescopes, leur construction, et leur fonctionnement, ont récemment été identifiés comme sources importantes de gaz à effet de serre émis par les activités de recherche en astronomie. Or, les gaz à effet de serre ne sont pas la seulesur le climat terrestre: six des neuf limites planétaires, nécessaires au bon fonctionnement du système Terre, sont actuellement dépassées en raison des activités humaines.Afin de définir des pistes pour réduire les impacts environnementaux des moyens d'observation en astronomie, il est nécessaire de déterminer tous ces impacts. Une équipe, réunissant des chercheuses et chercheurs du CNRS Terre &, CNRS, et CNRS& Particules, a étudié cette problématique pour la première fois à travers une analyse de cycle de vie d'un télescope qui sera installé prochainement sur l'île de La Palma, en Espagne.L'étude fait apparaître que les émissions de gaz à effet de serre et l'épuisement des ressources naturelles sont les principaux impacts environnementaux du télescope. L'analyse suggère que le télescope émettra 2660 (+/- 274) tCOeq sur son cycle de vie, dont 44% proviennent de sa construction, 1% de sa mise en poste sur site, et 55% de son fonctionnement pendant 30 ans.Ces émissions pourront être réduites de 46% en alimentant le télescope avec de l'énergie renouvelable, plutôt qu'avec les générateurs diesel actuellement installés sur l'île. D'autres pistes pour réduire les impacts environnementaux comprennent la réduction du nombre de composants électroniques utilisés dans la caméra, l'utilisation de procédés moins énergivores pour la fabrication du télescope, et l'utilisation derecyclés.L'étude révèle également l'importance de considérer les impacts environnementaux dès la phase de conception d'un télescope, et ainsi d'ajouter des budgets environnementaux au cahier des charges du projet.dos Santos Ilha, G., Boix, M., Knödlseder, J.(2024).DOI: 10.1038/s41550-024-02326-4.