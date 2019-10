L'héritage du LEP, un géant de précision



L'expérience OPAL sur le Grand collisionneur électron-positon LEP. OPAL était l'une des quatre expériences du LEP qui présentèrent leurs premiers résultats en octobre 1989. (Image: Laurent Guiraud/CERN

(Video: CERN)

Il y a trente ans, après trois semaines d'exploitation seulement, les expériences du Grand collisionneur électron-positon annonçaient un premier résultat spectaculaire.14-13-3, la tierce gagnante du LEP. Il y a 30 ans, le Grandélectron-positon du CERNen service, le 14 juillet exactement. Moins d'unplus tard, le 13 août, le plus grand accélérateur duenregistrait ses premières collisions. Et le 13 octobre, ses quatre expériences annonçaient au cours d'un séminaire un résultat fondamental à plus d'un titre: leurs mesures sur le, particule messagère de lafaible, montraient qu'il n'existait que trois neutrinos légers et seulement trois. Une mesure aux implications importantes pour la compréhension de l'infiniment petit et celle de l'. En l'espace de trois semaines seulement, le LEP avait déjà produit quelque 10 000 bosons Z et un résultat spectaculaire.Mis en service au terme d'une belle aventure humaine et technologique, le LEP produira entre 1989 et 1996 quelque 18 millions de bosons Z et testera les interactions électrofaibles avec une précision exceptionnelle. Le collisionneur apportera également de nombreux résultats sur la, laqui décrit la force forte. Avec un système d'renforcé, le LEP verra sondeaugmenter considérablement, lui permettant de produire à partir de 1996 des paires de bosons W+ et W-, les deux autres particules messagères de la force faible. Ses mesures permettront également de prédire ladutop, découvert en 1995, et de donner des indications sur celle du, découvert en 2012.Stoppé en 2000 pour laisser place au futur accélérateur LHC, le plus puissant collisionneur électron-positon a testé le Modèle standard avec une précision inégalée et reste une référence pour les collisionneurs du futur.Lire les articles dans le Courier CERN (en anglais):