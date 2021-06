Un hologramme pour cartographier l'Univers



L'hologramme conçu à l'IJCLab décompose et focalise la lumière des sources lumineuses.

Image IJCLab

atmosphère (Le mot atmosphère peut avoir plusieurs significations :)

télescope (Un télescope, (du grec tele signifiant « loin » et skopein signifiant...)

voûte (Une voûte (ou voute) est un élément architectural de couvrement intérieur d'un...)

quantité (La quantité est un terme générique de la métrologie (compte, montant) ; un scalaire,...)

Univers (L'Univers est l'ensemble de tout ce qui existe et les lois qui le régissent.)

énergie (Dans le sens commun l'énergie désigne tout ce qui permet d'effectuer un travail, fabriquer de la...)

tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou...)

filtre (Un filtre est un système servant à séparer des éléments dans un flux.)

lumière (La lumière est l'ensemble des ondes électromagnétiques visibles par l'œil...)

galaxies (Galaxies est une revue française trimestrielle consacrée à la science-fiction. Avec...)

absorption ( En optique, l'absorption se réfère au processus par lequel l'énergie d'un photon est prise...)

flux (Le mot flux (du latin fluxus, écoulement) désigne en général un ensemble d'éléments...)

spectromètre (Un spectromètre est un appareil de mesure permettant d'étudier de décomposer une quantité...)

temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le...)

Hubble (Le télescope spatial Hubble (en anglais, Hubble Space Telescope ou HST) est un télescope en...)

Un hologramme pour cumuler les fonctions de dispersion (La dispersion, en mécanique ondulatoire, est le phénomène affectant une onde dans un...)

rouge (La couleur rouge répond à différentes définitions, selon le système chromatique dont on fait...)

Physique (La physique (du grec φυσις, la nature) est étymologiquement la...)

holographie (L'holographie du visible est un procédé de photographie en trois dimensions utilisant les...)

dimensions (Dans le sens commun, la notion de dimension renvoie à la taille ; les dimensions d'une pièce...)

optique (L'optique est la branche de la physique qui traite de la lumière, du rayonnement...)

phase (Le mot phase peut avoir plusieurs significations, il employé dans plusieurs domaines et...)

physique nucléaire (La physique nucléaire est la science qui étudie non seulement le noyau atomique en tant...)

Matériaux (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne pour en...)

Institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est...)

expérimentation (L'expérimentation est une méthode scientifique qui consiste à tester par des expériences...)



Photo de l'observatoire Rubin au Chili (Mai 2020). Le télescope auxiliaire, à droite, est équipé d'un spectromètre pour mesurer l'absorption par l'atmosphère de la lumière des objets célestes.

Image Observatoire Vera C. Rubin

Contacts:

Poireau (Poireau est un terme qui désigne plusieurs plantes du genre Allium dont Allium polyanthum, le...)

cosmologie (La cosmologie est la branche de l'astrophysique qui étudie l'Univers en tant que système...)

in2p3 (L'Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (IN2P3) est un institut de...)

Chercheur (Un chercheur (fem. chercheuse) désigne une personne dont le métier consiste à faire de la...)

communication (La communication concerne aussi bien l'homme (communication intra-psychique, interpersonnelle,...)

Cet article vous a plu ? Vous souhaitez nous soutenir ? Partagez-le sur les réseaux sociaux avec vos amis et/ou commentez-le, ceci nous encouragera à publier davantage de sujets similaires !

À partir de 2023, l'Observatoire Vera C. Rubin effectuera une vaste cartographie de l'Univers: le "Legacy Survey of Space and Time" (LSST). Afin de minimiser les effets indésirables de l'sur les images, l'observatoire teste depuis février un système holographique installé sur sonauxiliaire. Avec ce dispositif très innovant, conçu par l'IJCLab, l'amélioration des mesures issues du télescope principal pourrait être équivalente à celle attendue avec un télescope deux fois plus grand.En cours de construction au Chili, sur le mont Cerro Pachon, l'Observatoire Rubin permettra d'observer lacéleste à une profondeur inégalée. Ses caractéristiques techniques devraient permettre de détecter une énormed'objets lointains et d'approfondir nos connaissances de l'en mesurant notamment avec une excellente précision les quantités physiques associées à l'noire.Comme pourtélescope terrestre, l'atmosphère agit comme unqui altère laen provenance des étoiles et des. Il est dès lors nécessaire de mesurer cetteafin de corriger lesreçus par le télescope et remonter aux flux dits "hors atmosphère". Dans le cas de l'Observatoire Rubin, cette tâche est effectuée par le télescope auxiliaire. Ce télescope, équipé d'un, comparera enréel les spectres d'étoiles standards parvenant au sol avec leurs spectres avant leur traversée de l'atmosphère, connus par les observatoires spatiaux tels queou GAIA.L'élément disperseur du spectromètre initialement prévu, dont la fonction est de décomposer les couleurs des étoiles comme le ferait un prisme, présentait l'inconvénient de produire des images floues dans les régionset infra-rouge du spectre. C'est pourquoi une équipe du Laboratoire dedes 2 Infinis Irène Joliot Curie (IJCLab) a proposé d'utiliser un hologramme. La technique de l', surtout connue pour sa capacité à restituer la vision en 3, a permis ici de cumuler les fonctions de dispersion et de focalisation en un seul élément, ce qui a fait disparaître le problème de netteté.Après unede tests prometteurs, l'IJCLab a conçu l'hologramme en collaboration avec le Laboratoire deet de hautes énergies (LPNHE) et le Laboratoire desAvancés de l'de Physique des 2 Infinis de Lyon (LMA / IP2I). Il est maintenant installé depuis février 2021 sur le télescope auxiliaire de l'Observatoire Rubin et a permis d'extraire des spectres de qualité très supérieure à ceux obtenus avec le dispositif initialement prévu. Au-delà de son application à l'observatoire Rubin, cette premièrepourrait aboutir à une nouvelle manière de transformer très simplement un imageur en spectromètre.- Vincent- DAS Astroparticules et- vincent.poireau at.fr- Marc Moniez -à IJCLab - moniez at lal.in2p3.fr- Gaëlle Shifrin - ResponsableLSST France - gshifrin at in2p3.fr