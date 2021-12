Hubble Détecte la magnétosphère et le champ magnétique d'une exoplanète

Structure de la magnétosphère d'une exoplanète

© IAP

Un champ magnétique planétaire est un paramètre physique important définissant l'évolution et l'habitabilité d'un environnement planétaire. Par exemple, la magnétosphère terrestre protège notre atmosphère de l'érosion par le vent solaire émis par leet protège laà la. Tous les corps planétaires dun'ont pas de magnétosphères intrinsèques, tandis que la présence de magnétosphères sur les exoplanètes, bien qu'examinée avec desd'émissions radio, a jusqu'à présent échappé à la détection.À l'aide des observations du(HST) de l'ESA/NASA, une nouvelle étude, à paraître dans Nature Astronomy, rapporte la première détection sans ambiguïté d'une magnétosphère sur l'exoplanète HAT-P-11b, unede type Neptune. La détection et la caractérisation dumagnétique planétaire sont réalisées en suivant lesdeionisés formés dans l'de la planète. Lorsque ces ions s'échappent de l'atmosphère, ils sont capturés par le champ magnétique et leur détection à de grandes distances de la planèteles propriétés du champ magnétique.Pour accomplir cette tâche, l'équipe deinternationale a simulé en détail la formationet chimique et l'évolution de ces ions de l'atmosphère profonde à l'étendu entre l'exoplanète et sonhôte utilisant unede modèles de pointe développés en France (IAP, CEA, GSMA) et internationalement. Les observations ont été obtenues grâce au programme de recherche HST/PanCET dédié à la caractérisation des atmosphères des exoplanètes.L'analyse des mesures HST suggère également que l'exoplanète a une métallicité beaucoup plus faible (une mesure dud'atomes plus lourds que l'présents dans la planète) que prévu par les modèles théoriques, en accord avec d'autres études indépendantes. Ce résultat est significatif, car il ajoute du crédit à la conclusion que HAT-P-11b a probablement vraiment une métallicité inférieure à celle attendue. Cela signifie que les modèles de formation des exoplanètes peuvent être inexacts, ce qui suggère que des travaux supplémentaires doivent être effectués pour affiner les théories actuelles sur la formation et l'évolution de certaines exoplanètes.En mesurant la métallicité atmosphérique et en détectant simultanément le champ magnétique planétaire, cette étude fournit également - pour la première fois - unentre deux sujets de laplanétaire qui ne sont généralement pas connectés: la physique de l'intérieur des planètes et laspatiale (l'étude d'une magnétosphère planétaire).