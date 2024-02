Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

La région source du sursaut radio rapide détecté le 10 juin 2022, vue par le télescope spatial Hubble.

Crédit: NASA, ESA, STScI, Alexa Gordon (Northwestern)

Le télescope spatial Hubble a découvert la source du sursaut radio rapide (Fast radio burst - FRB) la plus brillante jamais observée, provenant d'un groupe de galaxies anciennes en fusion. Cette découverte est surprenante car la plupart des FRB connus proviennent de galaxies isolées plus proches de laCe sursaut radio, détecté le 10 juin 2022, a illuminé le ciel radio au-dessus de la Terre et a été initialement repéré par le radiotélescope Pathfinder du Square Kilometer Array en Australie-Occidentale. Ces phénomènes, bien que brefs, peuvent briller plus intensément dans le domaine radio qu'uneentière.Des observations ultérieures avec le VLT au Chili ont indiqué que ce FRB venait de très loin et possédait une énergie quatre fois supérieure à celles des FRB observés précédemment. La cause des FRB reste un mystère, mais les scientifiques soupçonnent uneentre des objets massifs et compacts tels que les trous noirs ou les étoiles à neutrons.Contrairement aux FRB précédemment observés, celui de juin 2022 provenait non pas d'une galaxie isolée, mais d'un groupe de sept galaxies âgées d'environ cinq milliards d'années, apparemment en cours de. Alexa Gordon,à l'en Illinois et chercheuse principale derrière ces observations, a souligné l'importance de la précision dupour déterminer la source exacte de ce FRB.Cette découverte offre une nouvelle perspective sur les environnements pouvant générer des FRBs et incite à une meilleure compréhension de ces phénomènes mystérieux. La recherche de l'origine des sursauts radio rapides continue, avec l'espoir de nouvelles avancées grâce à des télescopes radio plus puissants prévus plus tard dans laLes résultats de cette observation ont été présentés lors de la 243e réunion de l'American Astronomical Society à La Nouvelle-Orléans, en Louisiane.