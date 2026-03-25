🔋 Une IA pour concevoir des batteries du futur

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Des ions mobiles (en orange) traversent la structure atomique d'un électrolyte solide à base de sodium.

Crédit: Dr. Manuel Grumet, Dr. Waldemar Kaiser de l'Université technique de Munich

Une nouvelle manière d'observer les matériaux pourrait accélérer la mise au point de nouvelles batteries.Les batteries à l'état solide remplacent le liquide habituel par un matériau solide, elles sont moins inflammables et pourraient stocker davantage d'énergie. Mais leur efficacité dépend d'un élément crucial: la capacité des ions à se déplacer rapidement à l'intérieur du solide.Trouver les bons matériaux reste compliqué. Tester chaque candidat demande du temps et des calculs lourds, et simuler précisément le mouvement des ions, surtout à haute température, mobilise beaucoup deUne piste originale consiste à observer la lumière diffusée par ces matériaux. Quand les ions bougent librement, ils perturbent légèrement l'organisation des. Cettelaisse une signature particulière dans la lumière analysée, appelée spectre Raman. Les chercheurs ont combiné cette idée avec de l'. Leurs modèles sont capables de prédire ces signatures lumineuses sans simuler chaque détail. Résultat: des calculs beaucoup plus rapides et moins coûteux.En testant leur méthode sur des matériaux contenant du sodium, les scientifiques ont identifié un indice clair: lorsque les ions circulent facilement, des signaux intenses apparaissent à basse fréquence dans le spectre Raman. À l'inverse, lorsque les ions sont plus limités dans leurs mouvements, ces signaux sont absents. Cette différence permet de distinguer rapidement les bons conducteurs des matériaux moins performants.Plus largement, cette méthode crée un lien direct entre simulations numériques et expériences réelles. Elle permet de présélectionner efficacement les matériaux avant même leur fabrication. L'objectif est clair: accélérer la découverte d'électrolytes solides performants. Cela pourrait favoriser le développement de batteries plus sûres, plus durables et offrant une meilleure autonomie.