⚡ Deux problèmes majeurs des réacteurs à fusion résolus d'un coup

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Le tokamak EAST. Crédit: HFIPS

À l'intérieur d'un réacteur à fusion, le plasma est chauffé à des températures supérieures à celles du Soleil. Une partie de cette chaleur atteint le divertor, un système chargé d'évacuer les déchets. Sans protection, ce composant peut subir des dommages irréversibles. Par ailleurs, des éruptions de plasma appelées ELMs (edge-localized modes) peuvent endommager les parois duDes chercheurs de l'Institut de physique des plasmas à Hefei, en Chine, dirigé par le professeur Guosheng Xu, a mis en œuvre unprécis de l'de gaz légers dans leEAST. Cette méthode a permis de créer un régime nommé DTP (Detached divertor and Turbulence-dominated Pedestal). Dans cette configuration, une partie du plasma se détache du divertor, réduisant la, tandis que des microturbulences stabilisent le bord.Les résultats sont encourageants: la température des électrons dans le piédestal a augmenté, améliorant le confinement de l'. Les ELMs ontdisparu, et lesur le divertor a chuté de manière significative. Le tout a été maintenu pendant environ une minute dans unà paroi métallique.Ce nouveau régime repose sur un équilibre délicat. L'injection de gaz légers refroidit la bordure du plasma, mais trop de refroidissement nuirait aux performances. En ajustant en temps réel les quantités, les chercheurs ont obtenu un détachement du plasma tout en renforçant le gradient de température.Selon les scientifiques, cette approche ouvre une voie prometteuse pour les futurs réacteurs. Elle combine une protection efficace du divertor avec un confinement performant, deux aspects souvent jugés contradictoires. L'étude, publiée dans, représente ainsi une avancée vers des plasmas destables et durables.L'équipe de l'Académie chinoise des sciences souligne que ces travaux démontrent la faisabilité d'un fonctionnement sans ELM tout en gérant la chaleur. Reste à prolonger la durée et à transposer ce régime à des réacteurs plus grands, comme ITER.