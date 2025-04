Une IA révèle des bulles cosmiques dans notre galaxie 🫧

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



Bulles de Spitzer détectées dans la Voie lactée.

Crédit: Université métropolitaine d'Osaka

Comment l'IA transforme-t-elle l'astronomie ?

Des chercheurs japonais ont découvert des structures cosmiques invisibles à l'œil nu grâce à l'intelligence artificielle.Une équipe de l'Université métropolitaine d'Osaka a mis au point un modèle d'apprentissage profond pour analyser les données des télescopes spatiaux. Leur étude, publiée dans, a permis d'identifier des bulles de Spitzer, des formations gazeusesdes étoiles massives.Ces bulles sont le résultat de l'activité intense des étoiles jeunes et des explosions de supernovae. Elles jouent un rôle clé dans la compréhension de la dynamique galactique et des cycles de vie stellaires. L'IA a permis de les repérer avec une précision inédite.Shimpei Nishimoto, étudiant en doctorat, et le professeur Toshikazu Onishi ont dirigé cette recherche. Leur modèle analyse les images des télescopes Spitzer et James Webb, révélant des structures jusqu'alors ignorées. Ces découvertes ouvrent de nouvelles perspectives sur l'évolution desLes bulles de Spitzer sont des indicateurs précieux des phénomènes violents qui sculptent l'Univers. Leur étude pourrait aider à mieux comprendre comment les étoiles influencent leur environnement. L'IA se révèle être unindispensable pour l'moderne.Les chercheurs envisagent d'utiliser ces technologies pour explorer d'autres galaxies. L'objectif est de cartographier les structures similaires et d'étudier leur impact sur la formation stellaire. Cette approche pourrait modifier notre compréhension de l'Univers.L'intelligence artificielle permet d'analyser rapidement de vastes quantités de données astronomiques. Elle identifie des motifs complexes que les méthodes traditionnelles pourraient manquer.Dans cette étude, l'IA a été entraînée à reconnaître les bulles de Spitzer parmi des milliers d'images. Cette approche a considérablement accéléré le processus de découverte.L'utilisation de l'IA en astronomie ouvre la voie à de nouvelles découvertes. Elle permet aux chercheurs de se concentrer sur l'interprétation des résultats plutôt que sur leur collecte.À l'avenir, l'IA pourrait aider à découvrir des phénomènes cosmiques encore inconnus. Son potentiel pour l'exploration spatiale est immense.