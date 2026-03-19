🥚 Un immense œuf cosmique, dont pourra éclore planètes et vie

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Deux étoiles vieillissantes dans le système binaire AFGL 4106 sculptent une nébuleuse lumineuse en forme d'œuf alors qu'elles approchent de la fin de leur vie.

Crédit: ESO/G. Tomassini et al.

La fin de vie des étoiles massives

Une nébuleuse qui, au lieu d'être ronde, prend la forme d'un œuf géant: cette silhouette atypique est l'œuvre d'un duo d'astres âgés qui, en tandem, sculptent activement leur environnement dans leurs derniers instants de vie.Cette scène cosmique se déroule au sein du système AFGL 4106, niché dans un nuage de poussière et de gaz. Grâce au Very Large Telescope de l'Observatoire européen austral (ESO), les astronomes ont capturé une image détaillée de cette paire d'astres. Les deux étoiles massives, en orbite l'une autour de l'autre, ont atteint un stade avancé de leur existence et éjectent d'immenses quantités deContrairement à notre Soleil solitaire, la plupart des étoiles de la galaxie évoluent en couple. Ces systèmes binaires, où deux astres sont liés par la gravité, sont en effet très répandus. Les chercheurs estiment qu'une grande majorité des étoiles naissent avec un compagnon, voire plus rarement plusieurs. Leur évolution conjointe peut alors profondément influencer leur destin, en particulier lors de leurs phases terminales.Sur l'image obtenue, les étoiles centrales figurent sous la forme de points noirs, masquées, leur éclat étant trop intense pour les détecteurs. Pour mettre en évidence la nébuleuse, bien plus ténue, qui les entoure, les scientifiques ont eu recours à l'instrument SPHERE. Cet équipement est précisément conçu pour gérer de forts contrastes et compenser les déformations atmosphériques, livrant ainsi une vision nette de détails autrefois insaisissables.L'aspect ovale de la structure découle très probablement de l'interaction gravitationnelle entre les deux astres. La matière expulsée par l'une est déviée et façonnée par la présence de l'autre, engendrant cette morphologie asymétrique.Ces résultats, récemment publiés dans la revue, étoffent notre connaissance des derniers épisodes de la vie des étoiles massives. L'de tels systèmes aide les astronomes à retracer l'histoire de nombreux objets célestes et à affiner notre modèle du cycle de la matière dans le cosmos.Les étoiles semblables à celles du système AFGL 4106 connaissent une existence bien plus brève et agitée que notre Soleil. Leur masse importante alimente des réactions nucléaires extrêmement vigoureuses en leur cœur, épuisant leur réserve de carburant à un rythme effréné. Après quelques millions d'années seulement, elles quittent la séquence principale pour se transformer en géantes rouges.Durant cette étape, l'étoile se dilate considérablement et gagne en instabilité. Elle se met alors à libérer ses couches externes dans l'espace, générant un vaste nuage de gaz et de poussière. Ce phénomène peut se prolonger sur plusieurs milliers d'années. La matière éjectée s'éloigne de l'astre central, dessinant une enveloppe en expansion nommée nébuleuse circumstellaire.La fin de l'étoile dépend de sa masse initiale. Pour les astres les plus imposants, le cœur peut s'effondrer et déclencher une explosion titanesque: une supernova. Ce cataclysme disperse alors une partie des éléments chimiques synthétisés par le cœur de l'étoile, comme le fer ou le, dans le. Ces éléments seront par la suite intégrés à de nouvelles générations d'étoiles et de planètes rocheuses, et sont indispensables pour l'émergence de la vie.L'analyse de ces phases ultimes est primordiale pour retracer l'enrichissement chimique de la galaxie. Chaque nébuleuse étudiée constitue un enregistrement des mécanismes qui se sont produits au sein de l'étoile. En comprenant comment ces géantes rouges se comportent et rejettent leur matière, on affine notre perception de l'origine des atomes qui composent notre environnement.