L'impact des constellations de satellites sur les observations astronomiques

Les astronomes ont récemment fait part de leurs inquiétudes concernant l'impact des méga-constellations de satellites sur la recherche scientifique. Afin de mieux comprendre l'effet potentiel de ces constellations sur les observations astronomiques, l'ESO a commandité une étudede leur impact, se concentrant sur les observations effectuées au moyen des télescopes de l'ESO opérant dans les domaines visible eten considérant d'autres observatoires. L'étude, qui porte sur unde 18 constellations de satellites actuellement développées par les sociétés, Amazon, OneWeb et d'autres, ce qui représente plus de 26 000 satellites, a été acceptée pour publication au sein de la revueL'étude révèle que les grands télescopes tels le Very Large Telescope (VLT) de l'ESO et leExtremely Large Telescope (ELT) de l'ESO seront “modérément impactés” par les constellations en cours de développement. L'effet sur les longues expositions (de quelque 1000 sec) sera plus prononcé en revanche: 3% de ces observations effectuées à l'aube ou durant le crépuscule pourraient être inexploitables. Les expositions de plus courte durée seraient moins impactées - moins de 0,5% d'entre elles seraient affectées. Les observations effectuées à d'autres moments de la nuit seraient également moins impactées, les satellites se trouvant alors dans l'de laet ne bénéficiant d'aucun éclairement. Selon le cas scientifique, les impacts pourraient être réduits en modifiant le planning d'exploitation des télescopes de l'ESO, ce qui représente un coût non négligeable. Du côté industriel, une mesure efficace pour limiter ces impacts consisterait à assombrir les satellites.L'étude révèle également que les sondages étendus, effectués au moyen des grands télescopes notamment, seraient les plus impactés. A titre d'exemple, 30 à 50% des expositions effectuées grâce à l'Observatoire Vera C. Rubin de la NationalFoundation aux Etats-Unis - unehors ESO, seraient “sévèrement impactées” selon l'époque de l', l'de la nuit et les hypothèses simplificatrices utilisées dans le cadre de cette étude. Les techniques d'qui pourraient être appliquées aux télescopes de l'ESO ne seraient pas adaptées à cet observatoire. D'autres stratégies sont donc activement examinées. Des études complémentaires sont requises pour bien cerner les conséquences scientifiques de cette perte ded'ainsi que lade leur analyse. Les télescopes dédiés aux sondageslarge tel l'Observatoire Rubin sont capables de rapidementde vastes portions du, et donc de détecter des phénomènes de courte durée tels des explosions en supernovae ou des astéroïdes potentiellement dangereux. Parce qu'ils disposent de cette faculté unique de générer de vastes ensembles de données et de désigner des cibles d'pour de nombreux autres observatoires, les communautés astronomiques et les organismes de financement enet ailleurs ont érigé les télescopes champ large aude prioritépour les développements futurs de l'Les astronomes professionnels et amateurs ont également exprimé des inquiétudes concernant l'impact des méga-constellations de satellites sur les vues immaculées du ciel nocturne. L'étude révèle que quelque 1600 satellites des constellations peupleront le ciel d'un observatoire situé aux latitudes moyennes. La plupart d'entre eux se situeront à moins de 30 degrés au-dessus de l'local. Au-delà, soit dans cette portion du ciel faisant l'de la plupart des observations astronomiques, se trouveront quelque 250 satellites des constellations à tout. Tous seront éclairés par lelors de son coucher ou de son lever. Untoujours plus élevé d'entre eux se trouvera plongé dans l'ombre de la Terre vers le milieu de la nuit. L'étude de l'ESO attribue uneà tous ces satellites. Cette hypothèse implique qu'une centaine de satellites sera suffisamment brillant pour être aperçu à l'oeil nu durant l'aube ou le crépuscule, et que 10 d'entre eux se situeront à plus de 30 degrés au-dessus de l'horizon. Ces chiffres diminuent à mesure que la nuit s'assombrit et que les satellites plongent dans l'ombre de la Terre. Dans l', ces nouvelles constellations dedevraient doubler le nombre de satellites visibles à l'oeil nu dans le ciel nocturne à 30 degrés ou plus au-dessus de l'horizonCes chiffres ne tiennent pas compte des trains de satellites visibles immédiatement après le lancement. Bien que particulièrement spectaculaires et brillants, ils sont de courte durée et brièvement visibles seulement après leou avant son lever, et - à tout instant - depuis une région terrestre peu étendue.L'étude de l'ESO repose sur diverses simplifications et hypothèses censées délivrer de prudentes estimations des effets, qui pourraient se révéler moins impactants dans la réalité que sur le. Une modélisation plus sophistiquée se révèlera nécessaire pour quantifier plus précisément les impacts réels de ces constellations de satellites. Bien que l'accent soit mis sur les télescopes de l'ESO, les résultats s'appliquent à des télescopes similaires hors ESO qui opèrent également dans les domaines visible et infrarouge, sont dotés d'une instrumentation similaire et abordent de semblables problématiques scientifiques.Les constellations de satellites impacteront également les observatoires opérant dans les domaines radio, millimétrique et submillimétrique tels ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) et APEX (Atacama Pathfinder Experiment). Cet impact fera l'objet d'études ultérieures.L'ESO et d'autres observatoires, l'International Astronomical Union (IAU), l'American Astronomical Society (AAS), la Royal Astronomical Society (RAS) au Royaume-Uni, et d'autres sociétés savantes, se sont engagés dans unede sensibilisation à cette question auprès de l'United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (COPUOS) et de l'European Committee on Radio Astronomy Frequencies (CRAF). Ces actions sont menées parallèlement à lade solutions pratiques avec les sociétés spatiales permettant de sauvegarder les investissements àréalisés dans des installations astronomiques terrestres de pointe. L'ESO soutient l'élaboration de cadres réglementaires qui permettront, à terme, la coexistence harmonieuse de technologies avancées enterrestre d'une part, l'observation et la compréhension de l'par l'humanité toute entière d'autre part.