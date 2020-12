Des innovations suggèrent un brillant avenir pour le photovoltaïque imprimé



Optimiser les performances des cellules solaires

Production d'énergie du futur

Comment fonctionne la technologie PV?

De nouveaux matériaux et des innovations dans les procédés susceptibles de rendre le photovoltaïque imprimé plus fiable, plus durable et plus rentable. Cela pourrait à son tour accélérer la transition de l'Europe vers un système énergétique décarbonisé.Le photovoltaïque (PV) imprimé, qui peut être utilisé pour convertir laduen, offre de nombreux avantages. Les panneaux sont plus légers que les panneaux classiques et potentiellement moins chers à produire en série. Ils ont par conséquent été attribués comme une source d'renouvelable prometteuse pour l'avenir. "Le potentiel de réduction des coûts des modules PV imprimés pourrait être considérable", explique Stelios Choulis,principal duSol-Pro, fondateur et responsable de l'unité deen électronique moléculaire et photonique à l'dede. "Une ligne de production d'impression rouleau à rouleau a le potentiel de produire la mêmeen quelques dizaines d'qu'une usine de production de panneaux conventionnels en un an." Les PV imprimés atteignent désormais les mêmes valeurs de rendement que les PV au silicium classiques.Un défi majeur consiste cependant à garantir que lesoptoélectroniques organiques et hybrides en pérovskite- matériaux utilisés dans la production de PV imprimés - soient écuries à long terme sur le plan environnemental. Cela est primordial pour que les PV imprimés puissent participer à l'avenir durable de l'. Les PV ont été prévus comme une technologie clé pour la décarbonisation du système énergétique européen. En réalité, l'UE doit fairesa capacité photovoltaïque de 117 GW à plus de 630 GW d'ici 2025 et à 1,94 TW d'ici 2050 afin de couvrir 100% de ses besoins en électricité par des énergies renouvelables.Le projet Sol-Pro, financé par le Conseil européen de la recherche, s'est attaché à relever certains de ces défis. Stelios Choulis et son équipe ont analysé les matériaux et les dispositifs PV imprimés, end'optimiser leur compétitivité en termes de coûts et leurau long de leur durée de. De nouveaux systèmes de matériaux ont été testés et éprouvés.Des matériaux optoélectroniques synthétiques et des méthodes de traitement innovants ont également été développés, dans le mais de contrôler avec précision des éléments critiques, tels que la taille et la cristallinité des nanoparticules. Il a été affiché que ces améliorations amélioraient les performances et la fiabilité des dispositifs photovoltaïques. "Nous avons également pu démontrer qu'un grandd'aspects physiques et techniques qui régissent le comportement des PV imprimés se retrouvent aux interfaces des dispositifs PV", ajoute Stelios Choulis. "Cela nous a permis de développer des interfaces de haute qualité qui optimisent les performances des PV." De nouvelles méthodes de traitement des couches intermédiaires de surface et d'additive des couches actives ont également montré qu'elles permettaient d'augmenter les performances de durée de vie, dans des conditions deet d'accélérées.Stelios Choulis est convaincu que les progrès réalisés dans le cadre du projet Sol-Pro contribueront de manière positive au développement continu de l'impression de PV à faible coût et de grandes surfaces pour la production d'énergie. L'équipe a démontré avec succès que les performances thermiques des PV imprimés peuvent être améliorées grâce à l'incorporation de couches de blocage de ladans l'des dispositifs PV. "Ces innovations peuvent maintenant être appliquées dans la pratique à la fabrication de PV imprimés rouleau à rouleau", dit-il. "Elles offrent des solutions techniques simples pour réduire l'audit, de stabilité et de fiabilité des PV traités en solution." Le projet Sol-Pro a également identifié certaines limitations persistantes de la durée de vie.RoLA-FLEX , un projet récemment lancé et financé par l'UE qui entend relever ce défi spécifique.Des électrodes peu coûteuses avec de nouvelles méthodes d'impression seront également étudiées dans le cadre de ce projet. Entre-temps, les développeurs de matériel électronique, les sociétés chimiques, les fabricants d'équipements d'impression et les producteurs de modules PV imprimés devraient bénéficier des recherches de Sol-Pro. Une grande partie des travaux a été publiée dans des communiqués scientifiques en libre accès et représente un excellentde départ pour le développement futur de la prochaine génération de PV imprimés fiables et durables.Lesfrappent et ionisent lesur le, provoquant la rupture des électrons extérieurs de leurs liaisons atomiques. En raison de la structure semi-conductrice, les électrons sont forcés dans une direction créant unde courant électrique. Les cellules solaires ne sont pas efficaces à 100% dans les cellules solaires en silicium cristallin, en partie parce que seule une certaine lumière du spectre peut être absorbée. Une partie du spectre lumineux est réfléchie, une partie est trop faible pour créer de l'électricité (infrarouge) et une partie (ultraviolette) crée de l'au lieu de l'électricité.