L'Internet des objets doit mieux s'alimenter

physique (La physique (du grec φυσις, la nature) est étymologiquement la « science de la nature ». Dans un sens général et ancien, la physique désigne la connaissance...)

réseau (Un réseau informatique est un ensemble d'équipements reliés entre eux pour échanger des informations. Par analogie avec un filet (un réseau est un « petit rets », c'est-à-dire...)

Internet des objets (L'Internet des objets représente l'extension d'Internet à des choses et à des lieux dans le monde réel. Alors qu'Internet ne se prolonge habituellement pas...)

assistant personnel (Un assistant numérique personnel est un appareil numérique portable, souvent appelé par son sigle anglais PDA pour Personal Digital Assistant.)

capteur (Un capteur est un dispositif qui transforme l'état d'une grandeur physique observée en une grandeur utilisable, exemple : une tension électrique, une hauteur de mercure, une intensité, la déviation d'une aiguille…. On fait...)

forêt (Une forêt ou un massif forestier est une étendue boisée, relativement dense, constituée d'un ou plusieurs peuplements d'arbres et d'espèces associées. Un boisement de faible étendue est dit bois, boqueteau ou...)

monde (Le mot monde peut désigner :)

jour (Le jour ou la journée est l'intervalle qui sépare le lever du coucher du Soleil ; c'est la période entre deux nuits, pendant laquelle les rayons du...)

tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou l'univers.)

électricité (L’électricité est un phénomène physique dû aux différentes charges électriques de la matière, se manifestant par une énergie. L'électricité désigne également la branche de la physique qui étudie les phénomènes...)



Schéma illustrant des micro-supercondensateurs 3D utilisant un squelette micrométrique (gauche) ou nanométrique (droite). Collaboration IEMN / IMN - A. Duchenne / C. Lethien

Stocker plus et restituer vite

masse (Le terme masse est utilisé pour désigner deux grandeurs attachées à un corps : l'une quantifie l'inertie du corps (la masse inerte) et l'autre la contribution du...)

supercondensateur (Un supercondensateur est un condensateur de technique particulière permettant d'obtenir une densité de puissance et une densité d'énergie intermédiaire entre les batteries et les condensateurs...)

interface (Une interface est une zone, réelle ou virtuelle qui sépare deux éléments. L’interface désigne ainsi ce que chaque élément a besoin de connaître de l’autre pour pouvoir fonctionner correctement.)

énergie (Dans le sens commun l'énergie désigne tout ce qui permet d'effectuer un travail, fabriquer de la chaleur, de la lumière, de produire un mouvement.)

puissance (Le mot puissance est employé dans plusieurs domaines avec une signification particulière :)

matériau (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne pour en faire des objets. C'est donc une matière de base...)

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les connaissances scientifiques. Par extension métonymique, la recherche scientifique désigne également le cadre...)

CNRS (Le Centre national de la recherche scientifique, plus connu sous son sigle CNRS, est le plus grand organisme de recherche scientifique public français (EPST).)

architecture (Architectures est une série documentaire proposée par Frédéric Campain et Richard Copans, diffusé sur Arte depuis 1995.)

objet (De manière générale, le mot objet (du latin objectum, 1361) désigne une entité définie dans un espace à trois dimensions, qui a une fonction précise, et...)

environnement (L'environnement est tout ce qui nous entoure. C'est l'ensemble des éléments naturels et artificiels au sein duquel se déroule la vie humaine. Avec les enjeux écologiques actuels, le terme environnement tend...)

données (Dans les technologies de l'information (TI), une donnée est une description élémentaire, souvent codée, d'une chose, d'une transaction d'affaire, d'un événement, etc.)

alimentation électrique (Le terme d'alimentation électrique désigne un ensemble de systèmes capables de fournir de l'électricité aux appareils fonctionnant avec cette énergie.)

Université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la production du savoir (recherche), sa conservation et sa transmission (études supérieures). Aux...)

Institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est habituellement une institution de recherche. Par exemple, le Perimeter Institute for Theoretical...)

nanotechnologie (Les nanosciences et nanotechnologies (NST) peuvent être définies a minima comme l'ensemble des études et des procédés de fabrication et de manipulation de structures, de dispositifs et de systèmes matériels à l'échelle...)

minutes ( Forme première d'un document : Droit : une minute est l'original d'un acte. Cartographie géologique ; la minute de terrain est la carte originale, au crayon, levée sur le terrain. ...)

heures (L'heure est une unité de mesure :)

temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le changement dans le monde.)

Une affaire de surface

densité (La densité ou densité relative d'un corps est le rapport de sa masse volumique à la masse volumique d'un corps pris comme référence. Le corps de référence est l'eau pure à 4 °C pour les...)

quantité (La quantité est un terme générique de la métrologie (compte, montant) ; un scalaire, vecteur, nombre d’objets ou d’une autre manière de...)

dimensions (Dans le sens commun, la notion de dimension renvoie à la taille ; les dimensions d'une pièce sont sa longueur, sa largeur et sa profondeur/son épaisseur, ou bien son diamètre si c'est une pièce de révolution.)



Micro-supercondensateurs 3D recouvert d'une goutte d'électrolyte (haut) et d'une électrolyte solide ionogel (bas). Collaboration IEMN / IMN - E. Eustache / C. Lethien

température (La température est une grandeur physique mesurée à l'aide d'un thermomètre et étudiée en thermométrie. Dans la vie courante, elle est reliée aux sensations de froid et de...)

Recherche procédé industriel

charge (La charge utile (payload en anglais ; la charge payante) représente ce qui est effectivement transporté par un moyen de transport donné, et qui donne lieu à un paiement ou...)

liquide (La phase liquide est un état de la matière. Sous cette forme, la matière est facilement déformable mais difficilement compressible.)

étanchéité (L'étanchéité est le résultat de l'interdiction d'un passage. Ce terme général peut être compris dans de nombreux domaines.)

passer (Le genre Passer a été créé par le zoologiste français Mathurin Jacques Brisson (1723-1806) en 1760.)

ingénierie (L'ingénierie désigne l'ensemble des fonctions allant de la conception et des études à la responsabilité de la construction et au contrôle des...)

scientifique (Un scientifique est une personne qui se consacre à l'étude d'une science ou des sciences et qui se consacre à l'étude d'un domaine avec la rigueur et les méthodes scientifiques.)

De plus en plus d'appareils fonctionnent de manière autonome voire sans contact: leur mise enforme ce que l'on appelle l'ou IoT). Extrêmement nombreuses, les applications vont de l'connecté à un site de commerce en ligne, à unplacé par des chercheurs au fin fond de laamazonienne. À commencer par le Smartphone, qui ne se limite pas aux communications volontaires de son propriétaire, mais échange constamment avec leextérieur pour vérifier si ses applis sont àet pour synchroniser les comptes. Le succès du sans-fil s'accompagne également d'une miniaturisation croissante afin de rendre ces objets nomades presque indétectables. Reste que pour les faire fonctionner, il leur faut àmoment pouvoir compter sur une source d'Tout comme les batteries, les supercondensateurs stockent et libèrent de l'électricité grâce à des réactions électrochimiques. Qu'ils soient à l'échelle macroscopique ou d'une taille micrométrique, leur principe reste le même: deux électrodes échangent des ions qui transitent dans un électrolyte. Les mécanismes de stockage sont en revanche différents: la batterie stocke les charges dans latandis que lele fait à l'entre les électrodes et l'électrolyte. Les batteries sont ainsi capables d'emmagasiner beaucoup plus d', quand les supercondensateurs peuvent la restituer avec plus deet sans s'user. Combiner ces propriétés dans un mêmen'est malheureusement pas encore possible.La principale solution consiste donc à associer les deux systèmes lorsque l'on descend aux échelles micrométriques. David Pech, chargé deau Laboratoire d'analyse et d'des systèmes (LAAS) du CNRS, explique ainsi que "".L'objectif reste de garantir l'autonomie de capteurs nomades, avec le moins de maintenance possible. Unconnecté, miniaturisé ou non, qui effectue des relevés dans sonproche se compose de plusieurs éléments échangeant les informations mesurées.Elles sont centralisées, stockées puis transmises via des communications sans fil vers un centre de. L'de ces objets connectés doit donc leur permettre à la fois de fonctionner, puis de communiquer avec les noeuds du réseau, comme le précise Christophe Lethien, maître de conférences à l'de Lille et membre de l'd'électronique, de microélectronique et de(1).explique Christophe LethienLes microdispositifs étant limités par leur taille réduite, on s'efforce d'améliorer les propriétés des micro-supercondensateurs, notamment en augmentant leurd'énergie qui correspond à lad'énergie qu'ils peuvent stocker par unité de surface. Les chercheurs privilégient donc des architectures en trois, avec des matériaux souvent poreux. Ils démultiplient ainsi la surface de l'interface entre les électrodes et l'électrolyte, puisque c'est là que l'énergie est emmagasinée., affirme David Pech.." Les tailles réduites ont un autre avantage: la diminution de la distance entre les électrodes accélère les échanges d'ions et augmente ainsi la puissance délivrée. Elles facilitent également la récupération d'énergie, puisque puiser dans d'infimes sources d'énergie de l'environnement d'un microdispositif (chaleur, variations de, vibrations...) suffit à recharger ces micro-supercondensateurs.Toutefois, en dépit de pistes prometteuses explorées depuis une quinzaine d'années par les chercheurs, faute d'un procédé de production industriel, aucun micro-supercondensateur n'est actuellement commercialisé. Les prototypes conçus en laboratoire montrent pourtant des propriétés exceptionnelles, comme supporter plusieurs millions de cycles deet de décharge quand les batteries d'un Smartphone vont décliner bien avant d'atteindre le millier., détaille Christophe Lethien.." Ce matériau, qui conduit les ions entre les deux électrodes, est solide dans les microbatteries. Pour les micro-supercondensateurs, il se présente par contre sous forme, ce qui pose de nombreux défis d'. Souvent corrosif, l'électrolyte s'encapsule mal aux petites échelles, car les parois qui le retiennent sont trop fines.Alors, pourquoi ne pasà une version solide ? ", répond Christophe Lethien.." Leur constante de temps se compte en effet en millisecondes, contre plusieurs heures pour les microbatteries. Pour trouver un juste milieu, des équipes françaises, comme celle de Jean Le Bideau et de Thierry Brousse à l'Institut des matériaux Jean Rouxel (2) ou celle de Patrice Simon du Centre interuniversitaire de recherche et d'des matériaux (3), développent par exemple des électrolytes sous forme de ionogels.conclut Christophe Lethien.