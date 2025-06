L'armée américaine pulvérise le record de transmission d'énergie sans fil

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



Le récepteur de transmission d'énergie optique conçu pour l'expérience de la DARPA.

Crédit: DARPA

Comment fonctionne la transmission d'énergie sans fil par laser ?

L'armée américaine vient de réaliser une prouesse technologique en matière de transmission d'énergie sans fil. Un laser a transporté plus de 800 watts sur une distance impressionnante de 8,6 kilomètres.Cette expérience, menée par la DARPA (l'agence de recherche de l'armée américaine) dans le cadre de son programme POWER, représente une avancée majeure vers la transmission instantanée d'énergie. Elle dépasse largement les précédents records du programme, qui avaient atteint 230 watts sur 1,7 kilomètre pendant 25 secondes.Le concept de transmission d'énergie sans fil n'est pas nouveau, remontant aux travaux de Nikola Tesla au début du XXe siècle. Cependant, les obstacles techniques ont longtemps retardé son développement. Aujourd'hui, l'intérêt pour cetterenaît, notamment pour des applications militaires et spatiales.L'énergie est un élément primordial pour les opérations militaires, et son transport vers les zones de conflit ou de catastrophe est souvent imprévisible et risqué. La DARPA voit dans cette technologie une solution potentielle pour alimenter rapidement et efficacement des drones ou d'autres équipements sur le terrain.Lors de ce dernier test, réalisé au White Sands Missile Range au Nouveau-Mexique, le laser a été transmis avec une efficacité d'environ 20%. Une partie de l'énergie a été utilisée pour faire éclater du pop-corn, dans unetrès visuelle.Les prochaines étapes du programme POWER incluent des tests de transmission d'énergie via plusieurs relais et en altitude, où l'atmosphère est moins dense et la transmission plus efficace.La transmission d'énergie sans fil par laser repose sur la conversion de l'électricité en lumière laser, qui est ensuite dirigée vers un récepteur équipé de cellules photovoltaïques. Ces cellules convertissent à nouveau la lumière en électricité, permettant ainsi d'alimenter des dispositifs à distance.Cette technologie offre l'avantage de pouvoir transporter de l'énergie sur de longues distances sans nécessiter de câbles, ce qui est particulièrement utile dans des environnements dangereux ou inaccessibles. Cependant, l'efficacité de la conversion et les pertes dues à l'atmosphère restent des obstacles majeurs.Les applications potentielles sont vastes, allant de l'alimentation de drones en vol à la fourniture d'énergie dans des zones sinistrées. La DARPA explore également son utilisation pour des projets spatiaux, où l'absence d'atmosphère pourrait augmenter significativement l'efficacité de la transmission.