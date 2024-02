Internet quantique: une étape importante franchie

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

réseau (Un réseau informatique est un ensemble d'équipements reliés entre eux pour échanger des...)

fondamentale (En musique, le mot fondamentale peut renvoyer à plusieurs sens.)

champ (Un champ correspond à une notion d'espace défini:)

communication (La communication concerne aussi bien l'homme (communication intra-psychique, interpersonnelle,...)

état quantique (En mécanique quantique, l'état d'un système décrit tous les aspects du système physique. Il...)

intrication quantique (L'intrication quantique est un phénomène observé en mécanique quantique dans...)

température (La température est une grandeur physique mesurée à l'aide d'un thermomètre et...)

zéro (Le chiffre zéro (de l’italien zero, dérivé de l’arabe sifr,...)

photons (En physique des particules, le photon est la particule élémentaire médiatrice de l'interaction...)

grande échelle (La grande échelle, aussi appelée échelle aérienne ou auto échelle, est un...)

route (Le mot « route » dérive du latin (via) rupta, littéralement « voie...)

Dans un laboratoire de l'Université de Stony Brook, une équipe de physiciens vient de franchir une étape cruciale vers la concrétisation d'un internet quantique.Cette avancée repose sur l'utilisation de mémoires quantiques à température ambiante, un élément essentiel pour le développement des réseaux quantiques de demain. Leur recherche, publiée dans le journal, démontre la faisabilité d'une mesure dequantique, marquant ainsi un progrès significatif dans lede laet du calcul quantiques.L'internet quantique, vision futuriste de la connectivité, promet de révolutionner notre système internet actuel en offrant une sécurité renforcée et des capacités de traitement de l'information jusqu'alors inégalées. À la différence de l'internet classique, il reposera sur l'des particules et sur l'pour transmettre des informations de manière pratiquement inviolable.Le défi principal à surmonter pour parvenir à cet internet du futur réside dans la mise au point de répéteurs quantiques efficaces. Ces dispositifs permettent de maintenir l'intrication quantique sur de longues distances, constituant ainsi les pierres angulaires d'un réseau quantique mondial. L'expérience menée par l'équipe de Stony Brook s'est concentrée sur le développement et la caractérisation de mémoires quantiques opérant àambiante, une innovation majeure qui réduit considérablement les coûts et les complexités associés aux technologies quantiques nécessitant des températures proches duabsolu.En effectuant un test d'interférence de Hong-Ou-Mandel, les chercheurs ont pu démontrer que leurs mémoires quantiques à température ambiante étaient capables de stocker puis de restituer des qubits optiques sans altérer significativement leur état, facilitant ainsi l'intrication à distance des. Cette réussite ouvre la voie à la création de réseaux de répéteurs quantiques à, essentiels à l'émergence de l'internet quantique.L'importance de cette avancée est soulignée par le professeur Eden Figueroa, chef de file de cette recherche, qui envisage déjà les prochaines étapes: le développement de sources l'intrication compatibles avec ces mémoires quantiques et la mise au point de mécanismes permettant de signaler la présence de photons stockés à travers le réseau.Le potentiel de l'internet quantique pour transformer notre façon de communiquer, de calculer et d'analyser des données est immense. L'innovation de Stony Brook, avec ses mémoires quantiques fonctionnant à température ambiante, représente un jalon important sur lasinueuse mais prometteuse vers cette révolution technologique.