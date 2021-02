Un jour nouveau sur la mystérieuse origine des "super-Terre"

À propos de l'étude

Les mini-Neptune et les super-Terre, dont la taille peut atteindre quatre fois celle de la Terre, constituent la majorité des exoplanètes orbitant autour d'étoiles situées à l'extérieur de notre système solaire. Jusqu'à maintenant, nous pensions que lesétaient en fait le noyau rocheux de mini-Neptune dont l'gazeuse avait été soufflée. Or, dans une étude parue récemment dans, des astronomes de l'montrent que certaines de ces exoplanètes n'ont jamais été enveloppées d'une atmosphère gazeuse, jetant unnouveau sur leur mystérieuse origine.Lesnous ont appris que de 30 à 50 pour cent des étoiles hôtes possédaient soit des super-Terre, soit des mini-Neptune, en proportions à peu près égales pour les deux populations. Mais comment se sont formés ces astres ?Uneveut que la plupart des exoplanètes apparaissent sous forme de mini-Neptune; seulement, certaines sont dépouillées de leur coquille gazeuse par les rayonnements de l'étoile hôte, et seul subsiste alors un coeur rocheux dense. En théorie, notrecompterait donc très peu d'exoplanètes de la taille de la Terre ou plus petites encore, à savoir des Terre et des mini-Terre. Des observations récentes viennent toutefois remettre cette théorie en question.Curieux d'en savoir davantage, les astronomes ont procédé à une simulation pour suivre l'évolution de ces mystérieuses exoplanètes. Leur modèle reposait sur des calculs thermodynamiques basés sur les paramètres que voici:du noyau rocheux, distance entre l'et l'étoile hôte, etdesenvironnants."Notre étude révèle que, contrairement aux théories qui avaient cours jusqu'à maintenant, certaines exoplanètes ne peuventsimplement pas se constituer une atmosphère gazeuse", affirme une coauteure de l'étude, Eve Lee, professeure adjointe au Département dede l'McGill et à l'spatial de McGill.Ce constat donne à penser que les super-Terre ne sont pas toutes d'anciennes mini-Neptune. Les exoplanètes sont plutôt nées après une seule distribution de roches, dans unde gaz et de poussières en rotation autour de l'étoile hôte. "Dans certains cas, une coquille gazeuse s'est formée autour de l'amas rocheux, mais dans d'autres, la masse rocheuse s'est dégagée de son atmosphère et est restée une super-Terre", explique-t-elle.Naissance des mini-Neptune et des super-Terre Les planètes naissent, croit-on, dans un disque de gaz et de poussières en rotation autour des étoiles. Les amas rocheux plus gros que laont unegravitationnelle assez grande pour attirer les gaz environnants, qui viendront les envelopper. Au fil du, cette coquille gazeuse se contracte en se refroidissant; d'autres gaz environnants viennent alors occuper l'espace libéré, ce qui fait grossir l'exoplanète. Lorsque la coquille entière s'est refroidie suffisamment pour être à la même température que les gaz nébulaires environnants, elle ne peut plus se contracter, et la croissance s'arrête.Nichés dans une coquille ténue, les noyaux de petite taille restent des exoplanètes rocheuses. C'est la capacité de ces masses rocheuses de croître et de retenir la coquille gazeuse qui distingue une super-Terre d'une mini-Neptune."Nos constats nous éclairent sur l'origine des deux populations d'exoplanètes et, peut-être, sur leur, indique Eve Lee. Grâce à la théorie proposée dans notre étude, nous pourrions un jour évaluer lad'exoplanètes rocheuses, comme les Terre et les mini-Terre."L'article "Primordial Radius Gap and Potentially Broad Core Mass Distributions of Super-Earths and Sub-Neptunes", par Eve Lee et Nicholas Connors, a été publié dans la revueDOI: https://doi.org/10.3847/1538-4357/abd6c7