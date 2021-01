KATRIN: rechercher la trace d'un hypothétique quatrième neutrino

neutrino (Le neutrino est une particule élémentaire du modèle standard de la physique des...)

données (Dans les technologies de l'information (TI), une donnée est une description élémentaire, souvent...)

trace (TRACE est un télescope spatial de la NASA conçu pour étudier la connexion entre le...)

spectromètre (Un spectromètre est un appareil de mesure permettant d'étudier de décomposer une quantité...)



Figure 1: photo de l'intérieur du spectromètre de l'expérience KATRIN.

Crédit: KATRIN collaboration.

pays (Pays vient du latin pagus qui désignait une subdivision territoriale et tribale d'étendue...)

Institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est...)

Technologie (Le mot technologie possède deux acceptions de fait :)

masse (Le terme masse est utilisé pour désigner deux grandeurs attachées à un...)

monde (Le mot monde peut désigner :)

seconde ( Seconde est le féminin de l'adjectif second, qui vient immédiatement après le premier ou qui...)

énergie (Dans le sens commun l'énergie désigne tout ce qui permet d'effectuer un travail, fabriquer de la...)

campagne (La campagne, aussi appelée milieu rural désigne l'ensemble des espaces cultivés...)

scientifique (Un scientifique est une personne qui se consacre à l'étude d'une science ou des sciences et qui...)



Figure 2: schéma de l'installation KATRIN. Une source gazeuse contient des molécules de di-tritium (3H-3H), dont les noyaux se désintègrent par radioactivité bêta en hélium (L'hélium est un gaz noble ou gaz rare, pratiquement inerte. De numéro atomique 2, il...) détecteur (Un détecteur est un dispositif technique (instrument, substance, matière) qui change...) recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue...)

Crédit: KATRIN Collaboration adapté par APS/Alan Stonebraker.

Les neutrinos stériles

tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou...)

interaction (Une interaction est un échange d'information, d'affects ou d'énergie entre deux agents au sein...)

mélange (Un mélange est une association de deux ou plusieurs substances solides, liquides ou gazeuses...)

cassure (En minéralogie, la cassure désigne l'aspect de la surface d'un minéral qui,...)

coude (Cette articulation comprend en avant la région du « pli du coude ». C'est...)

tritium (Le tritium (T ou 3H) est - comme le deutérium - l'un des isotopes de l'hydrogène. Il...)



Figure 3:

a) Spectre des électrons du tritium comprenant 4 semaines de données. L'énergie des électrons mesurés est ici exprimée relativement à l'énergie de décroissance bêta du tritium (ou énergie de "endpoint" en anglais, égale à 18574 eV ici).

b) Rapport des points de données KATRIN au spectre prédit dans un modèle à 3 neutrinos actifs. La simulation d'une empreinte arbitraire d'un quatrième neutrino stérile sur le spectre est indiquée par la ligne rouge (La couleur rouge répond à différentes définitions, selon le système chromatique dont on fait...)

c) Distribution du temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le...)

Crédit: KATRIN collaboration.

million (Un million (1 000 000) est l'entier naturel qui suit neuf cent quatre-vingt-dix-neuf...)

bruit de fond (Dans son sens courant, le mot de bruit se rapproche de la signification principale du mot son....)

signal ( Termes généraux Un signal est un message simplifié et généralement codé. Il existe...)

cinématique (En physique, la cinématique est la discipline de la mécanique qui étudie le...)



Figure 4: Courbes d'exclusion obtenues à partir des données KATRIN. Pour chacune d'entre elle, la région située à droite de la courbe est exclue, et la région située à gauche reste permise. L'intérieur du contour (COmet Nucleus TOUR (CONTOUR) est une sonde spatiale de la NASA faisant partie du Programme...) vert (Le vert est une couleur complémentaire correspondant à la lumière qui a une longueur d'onde...) Gallium (Le gallium est un élément chimique, de symbole Ga et de numéro atomique 31. Sa...)

Crédit: KATRIN collaboration.

Comparaison aux expériences d'oscillation de neutrinos

réacteur (Un réacteur peut désigner :)

physique des particules (La physique des particules est la branche de la physique qui étudie les constituants...)

ensemble (En théorie des ensembles, un ensemble désigne intuitivement une collection...)

stratégie (La stratégie - du grec stratos qui signifie « armée » et ageîn qui signifie...)

Max Planck (Max Planck (né Max Karl Ernst Ludwig Planck le 23 avril 1858 à Kiel, Allemagne...)

chaîne (Le mot chaîne peut avoir plusieurs significations :)

covariance (Pour le principe physique, voir Principe de covariance générale.)

statistique (Une statistique est, au premier abord, un nombre calculé à propos d'un échantillon....)

bruit (Dans son sens courant, le mot de bruit se rapproche de la signification principale du mot son....)

lumière (La lumière est l'ensemble des ondes électromagnétiques visibles par l'œil...)

Contact:

Cet article vous a plu ? Vous souhaitez nous soutenir ? Partagez-le sur les réseaux sociaux avec vos amis et/ou commentez-le, ceci nous encouragera à publier davantage de sujets similaires !

L'objectif principal de l'expérience KATRIN est la mesure de la masse des trois neutrinos du modèle standard de la physique des particules. Mais l'analyse du spectre de décroissance bêta du tritium permet également de rechercher la trace d'un hypothétique quatrième, appelé neutrino stérile. La collaboration vient de soumettre pour publication la première analyse ( voir article ) à partir de quatre semaines deacquises en 2019. Pas dede ce quatrième neutrino, mais ce n'est qu'un début car la sensibilité va rapidement s'améliorer. LeKATRIN démontre un fort potentiel pour étudier cette possible nouvelle facette du neutrino.L'expérience internationale KATRIN, composée de 20 instituts provenant de 7et située à l'dede Karlsruhe (KIT) en Allemagne, est destinée à mesurer lades neutrinos avec une précision sans précédent. Elle est ainsi parfois considérée comme la "balance" la plus précise au(voir figure 1).Le principe de fonctionnement de l'expérience est montré en figure 2. Pour 60 milliards d'électrons parémis par la source, le spectromètre trie ceux dont l'est proche de l'énergie maximum du spectre bêta, et seuls 2 millions d'électrons sont gardés pour l'analyse.Après avoir relevé de nombreux défis technologiques entre 2001 et 2018, l'expérience de 70 m de long a commencé à prendre des données en 2019. L'analyse approfondie d'une premièrecorrespondant à 4 semaines de prise de données a contraint la masse des neutrinos à moins de 1,1 eV ( voir article correspondant ). Il s'agit désormais de la meilleure mesure directe de la masse du neutrino (voir FM Irfu KATRIN 2019 ).Le paradigme actuel fait état de trois neutrinos, électronique, muonique, et tauique. Cependant, cette image bien établie pourrait souffrir de résultats anormaux issus de certaines expériences examinant les oscillations de neutrino à courte distance (voir FM Irfu RAA de 2011 et FM Irfu Stéréo de 2019 ). S'il ne s'agit pas d'artefacts expérimentaux, ces résultats peuvent être alors interprétés comme l'existence d'une ou de plusieurs famille(s) de neutrinos supplémentaire(s), principalement stériles, et se mélangeant aux trois saveurs actives connuesen restant insensibles à l'faible.Il est également possible de contraindre la masse (m4) et le(|Ue4|2) d'un hypothétique neutrino stérile avec les données de l'expérience KATRIN. En effet, un nouvel état de masse du quatrième neutrino se manifesterait par une déformation du spectre en énergie des électrons de désintégration bêta. La signature serait uneen forme dese détachant sur le spectre lisse attendu des électrons du, comme on peut le voir dans une simulation présentée en figure 3 b.Dans l'article qui vient tout juste d'être soumis pour publication, la collaboration KATRIN présente une première recherche de la signature d'un neutrino stérile. Le jeu de données analysé est identique à celui utilisé pour la mesure de la masse du neutrino en 2019. Cette recherche comprend ainsi 1,5d'électrons provenant de la désintégration bêta du tritium, et 0,4 million d'électrons utilisés pour caractériser le. Dans cette analyse, le rapport signal/bruit peut atteindre 70, bien au-delà de ce qui est habituellement atteint dans les expériences d'oscillations auprès des réacteurs (de l'ordre de 1). Cette première étude de KATRIN est sensible aux valeurs de masse m4 (≈√Δm241 car m1 ? 1 eV) allant d'environ 2 à 40 eV, et aucunde neutrinos stériles significatif n'est observé (voir figure 3 b). Ainsi, de nouvelles limites d'exclusion sont obtenues (voir figure 4). Ce résultat améliore les limites fixées par les précédentes expériences dedirecte menées à Mayence (Allemagne) et à Troitsk (Russie) à la fin des années 90.Cette recherche menée par KATRIN est complémentaire aux expériences suret améliore leurs contraintes dans le régime des grandes masses (>10 eV). Par ailleurs, une fraction importante de l'espace des paramètres possibles indiqué par les anomalies (réacteur et Gallium, voir FM Irfu RAA ) est exclue, essentiellement pour les grandes masses de quatrième neutrino. Ce résultat montre le potentiel de KATRIN à sonder l'hypothèse des neutrinos stériles avec les mêmes données recueillies qui ont servi à contraindre la masse des neutrinos actifs.Au département dede l'Irfu, Thierry Lasserre a coordonné l'analyse pour l'de la collaboration KATRIN, en établissant uneinnovante de traitement des données. En collaboration avec leInstitut für Physik (Munich), il a également mis auune nouvelled'analyse complète utilisant l'approche des matrices depour étudier et propager les erreurs systématiques et leurs corrélations. Cette analyse vient d'être soumise pour publication dans une revue à comité de lecture et par ailleurs postée sur le serveur de publications en libre accès arXiv Ces premiers résultats n'ont utilisé qu'une faible fraction (quelques pourcents) de laqui sera disponible au terme de l'expérience, en 2024. En parallèle, de nombreux efforts sont en cours pour réduire les incertitudes systématiques et lede fond, ce dernier étant un facteur limitant pour sonder les zones les plus pertinentes des anomalies (quatrième neutrino de faible masse). Une estimation de la sensibilité finale de KATRIN (1000 jours) est représentée par la ligne pointillée de la figure 4. Une grande partie de la région d'intérêt des anomalies de réacteurs et de gallium sera ainsi testée pour faire lasur l'existence de mélanges stériles de neutrinos.Thierry Lasserre