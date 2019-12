Lancement prévu du satellite CHEOPS le 17 décembre



CHEOPS (abréviation de CHaracterising ExOPlanet Satellite) se compose d'unmis auet assemblé par l'Université de Berne (UNIBE), en collaboration avec l'Université de Genève (UNIGE), et d'unplateforme chargé de transporter leet de lui permettre de fonctionner dans l'espace. Il s'agit de la première mission dirigée à la fois par la Suisse et par l'ESA. Ses objectifs consistent à étudier les exoplanètes en observant les étoiles autour desquelles elles orbitent. CHEOPS mesurera les variations deinfimes qui apparaissent lorsqu'unepasse devant sonhôte. Ces variations étant proportionnelles à la taille de la planète, leurs mesures permettront de déterminer la taille de la planète.La mission de CHEOPS se concentrera sur des étoiles autour desquelles gravitent des planètes d'une taille allant de celle de laà celle de Neptune, avec comme objectif d'obtenir une mesure de leurs tailles la plus précise possible. Ces, associées aux informations déjà disponibles sur les masses de ces planètes, permettront de déterminer leur. Les scientifiques pourront ainsi obtenir des informations précieuses sur la composition et la structure des planètes observées - par exemple si elles sont majoritairement composées deou deet si elles comportent desprofonds. C'est une étape importante pour déterminer laqu'une planète soit habitable.En août 2019, CHEOPS a réussi les derniers tests sur le site d'. Willy Benz, professeur enà l'Université de Berne et investigateur principal de la mission CHEOPS, déclare: "Après six ans de travail acharné, je suis évidemment très heureux que cela aboutisse enfin." CHEOPS devrait rejoindre l'espace à bord d'unele 17 décembre 2019 un peu avant 10 heures (6 hlocale). La société multinationalesera chargée du lancement de la fusée. CHEOPS voyagera dans l'espace avec un satellite appartenant au programme italien Cosmo SkyMed. Leaccueillera en outre à son bord cinq petits satellites appelés "CubeSats". Willy Benz se rendra à Kourou avec une délégation suisse, comprenant notamment le2019 Didier Queloz, professeur aux universités de Genève et Cambridge, pour assister au lancement de la fusée. "Le lancement d'une fusée est toujours un moment stressant et périlleux au cours duquel quelque chose peut mal se. De plus, de mauvaises conditions météorologiques peuvent repousser le lancement prévu à quelques jours avant Noël", explique Willy Benz.Une fois le lancement effectué, il devrait s'écouler environ 140avant que CHEOPS ne se sépare de la fusée et ne gravite autour de la Terre à quelques 700 km d'. Les premières données sont attendues pour le début de l'année 2020. Le centre des opérations scientifiques est installé à Genève, la deuxième université partenaire du, alors que lede la mission CHEOPS se trouve à Madrid. David Ehrenreich, responsable scientifique de la mission à l'Observatoire de la Faculté des sciences de l'Université de Genève, affirme: "Je ne dormirai sur mes deux oreilles que lorsque CHEOPS aura atteint son orbite et sera pleinement opérationnel."La mission représente une excellente occasion pour les chercheuses et chercheurs, explique Kate Isaak, ESA CHEOPS Project Scientist: "Avec vingt pour cent dud'disponible dans le cadre du Programme Guest Observers de l'ESA, les scientifiques dumentier pourront profiter directement des capacités uniques de CHEOPS."Le lancement de CHEOPS sera un moment inoubliable pour toutes les personnes impliquées dans le projet, notamment en Suisse, comme le souligne David Ehrenreich: "CHEOPS a vu legrâce à la bonne collaboration entre les hautes écoles suisses, dont l'Université de Genève, sous la coordination de l'Université de Berne, et le secteur industriel - cela montre une fois de plus que la Suisse est unespatiale."- Willy Benz -de, département consacré à laspatiale et à la, Université de Berne - willy.benz at space.unibe.ch- David Ehrenreich - Département d', Faculté des sciences, Université de Genève -david.ehrenreich at unige.ch