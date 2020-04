LHC CMS: des réseaux neuronaux en quête de particules exotiques



Une simulation de collision de CMS qui génère une particule à longue durée de vie (La vie est le nom donné :) trajectoire (La trajectoire est la ligne décrite par n'importe quel point d'un objet en mouvement, et notamment par son centre de gravité.) point (Graphie)

La collaboration CMS utilise la technologie d'apprentissage machine ("machine learning") pour suivre les événements inhabituels parmi les données du LHC. Elle a développé un réseau neuronal artificiel qui peut identifier les particules exotiques générées par les collisions proton-proton du LHC.Les particules à longue durée de vie traquées par les expériences peuvent parcourir des distances mesurables (plusieurs fractions de millimètres) depuis le point de collision à l'intérieur des expériences avant de se désintégrer. La plupart de ces particules à longue durée de vie sont indétectables, mais elles peuvent se désintégrer en particules détectables, laissant une signatureatypique.C'est là que le nouvelde CMS entre en jeu. Les algorithmes standard utilisés pour interpréter lesdes collisions proton-proton ne sont pas conçus pour rechercher ces événements inhabituels. Or, les réseaux neuronaux artificiels peuvent apprendre automatiquement à partir des données transférées par les scientifiques pour atteindre leur but. Alimenté par des données provenant de collisions réelles, leneuronal de CMS a été entraîné à repérer les événements intéressants.Cefait partie d'un effort plus vaste coordonné entre toutes les expériences du LHC pour utiliser des techniques modernes d') afin d'améliorer l'analyse des grandes quantités de données générées par le LHC. C'est une nouvelle étape après des décennies d'utilisation de l'dans le domaine de lades hautes énergies.