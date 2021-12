LHC: prêt pour une nouvelle ère de la physique



La roue A du NSW est mise en place à l'intérieur de l'expérience ATLAS. (Image: CERN)

relèvement (Le relèvement est la détermination de l'angle que fait, dans le plan horizontal, la ligne...)

luminosité (La luminosité désigne la caractéristique de ce qui émet ou réfléchit...)

nombre (La notion de nombre en linguistique est traitée à l’article « Nombre...)

collision (Une collision est un choc direct entre deux objets. Un tel impact transmet une partie de...)

rayonnement (Le rayonnement, synonyme de radiation en physique, désigne le processus d'émission ou de...)

volume (Le volume, en sciences physiques ou mathématiques, est une grandeur qui mesure l'extension...)

données (Dans les technologies de l'information (TI), une donnée est une description élémentaire, souvent...)

décennie (Une décennie est égale à dix ans. Le terme dérive des mots latins de decem « dix »...)

zéro (Le chiffre zéro (de l’italien zero, dérivé de l’arabe sifr,...)

Des technologies de pointe

roue (La roue est un organe ou pièce mécanique de forme circulaire tournant autour d'un axe passant par...)

roue (La roue est un organe ou pièce mécanique de forme circulaire tournant autour d'un axe...)

diamètre (Dans un cercle ou une sphère, le diamètre est un segment de droite passant par le centre...)

dimension (Dans le sens commun, la notion de dimension renvoie à la taille ; les dimensions d'une...)

matière (La matière est la substance qui compose tout corps ayant une réalité tangible. Ses...)

point (Graphie)

interaction (Une interaction est un échange d'information, d'affects ou d'énergie entre deux agents au sein...)

bruit de fond (Dans son sens courant, le mot de bruit se rapproche de la signification principale du mot son....)

projet (Un projet est un engagement irréversible de résultat incertain, non reproductible a...)

phase (Le mot phase peut avoir plusieurs significations, il employé dans plusieurs domaines et...)

ensemble (En théorie des ensembles, un ensemble désigne intuitivement une collection...)

trace (TRACE est un télescope spatial de la NASA conçu pour étudier la connexion entre le...)

muon (Le muon est, selon le modèle standard de physique des particules, le nom donné à...)



Assemblage des chambres du NSW au CERN. (Image: CERN

La danse des détecteurs

voyage (Un voyage est un déplacement effectué vers un point plus ou moins éloigné dans un but personnel...)

chef de projet (Un chef de projet, en informatique est la personne chargée de contrôler le bon déroulement du...)

surface (Une surface désigne généralement la couche superficielle d'un objet. Le terme a...)

jours (Le jour ou la journée est l'intervalle qui sépare le lever du coucher du Soleil ; c'est la...)

mois (Le mois (Du lat. mensis «mois», et anciennement au plur. «menstrues») est une période de temps...)



La roue C du NSW entre dans le hall de surface d'ATLAS, situé juste au-dessus de la caverne, le 14 octobre 2021. (Image: CERN)

De nouvelles roues

physique (La physique (du grec φυσις, la nature) est étymologiquement la...)

site web (Un site Web est un ensemble de pages Web hyperliées entre elles et mises en ligne à une...)

