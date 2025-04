Des lichens survivent à des conditions martiennes: la vie possible sur Mars ? 🌱

Comment les lichens survivent-ils aux radiations ?

Pourquoi Mars est sujettes aux radiations ?

Des lichens ont survécu à des conditions martiennes lors d'une expérience scientifique inédite. Cette découverte ouvre de nouvelles perspectives sur la possibilité de vie extraterrestre.Les lichens, ces organismes symbiotiques entre un champignon et une algue ou une cyanobactérie, sont connus pour leur résistance extrême. Une étude publiée dansrévèle que certaines espèces maintiennent leurmétabolique sous unsimulant celui de Mars, incluant des radiations ionisantes comparables à celles de laDeux espèces de lichens, Diploschistes muscorum et Cetraria aculeata, ont été exposées pendant cinq heures à des conditions martiennes. Les chercheurs ont simulé la composition atmosphérique, la pression, les variations deet les radiations de Mars. Diploschistes muscorum a particulièrement bien résisté, contrairement aux attentes sur les limites de la vie face aux radiations.Cette étude est la première à montrer que le partenaire fongique des lichens peut rester métaboliquement actif dans un environnement martien simulé. Les mécanismes de défense des lichens contre les radiations ionisantes pourraient éclairer les recherches sur l'habitabilité de Mars et la résistance des organismes terrestres.Les résultats suggèrent que les radiations ionisantes, bien que redoutables, ne constituent pas une barrière infranchissable pour certaines formes de vie. Les lichens pourraient ainsi jouer un rôle clé dans les futures missions d'exploration spatiale, notamment pour tester la possibilité de coloniser Mars.Les chercheurs recommandent désormais des études à long terme pour évaluer l'impact d'une exposition chronique aux radiations sur les lichens. Ces travaux pourraient également inclure des expériences in situ sur Mars, afin de confirmer ces résultats prometteurs.L'équipe de recherche, dirigée par Kaja Skubała, souligne l'importance de ces découvertes pour l'astrobiologie. Les lichens pourraient non seulement survivre sur Mars, mais aussi aider à comprendre comment la vie s'adapte aux environnements extrêmes, sur Terre et ailleurs dans l'Univers.Les lichens possèdent des mécanismes de protection contre les radiations, notamment la production de pigments qui absorbent les rayons nocifs. Ces pigments, comme la mélanine chez les champignons, protègent l'ADN des dommages causés par les radiations ionisantes.De plus, la symbiose entre le champignon et l'algue ou la cyanobactérie renforce leur résistance. Le champignon fournit un abri contre les conditions extrêmes, tandis que l'algue ou la cyanobactérie produit des nutriments par photosynthèse, même en faibleCette collaboration permet aux lichens de réparer les dommages cellulaires plus efficacement que les organismes isolés. Leur capacité à entrer en dormance lors de conditions défavorables et à se réactiver ensuite est également un atout pour survivre dans des environnements hostiles comme Mars.Mars n'a pas de champ magnétique global comme la Terre, qui nous protège des particules chargées du vent solaire. Sans cette protection, lamartienne est bombardée par des rayons cosmiques et des radiations solaires.L'atmosphère ténue de Mars offre également peu de protection contre ces radiations. Contrairement à la Terre, où l'atmosphère dense absorbe et diffuse une grande partie des rayons nocifs, celle de Mars est trop mince pour jouer ce rôle efficacement.Les tempêtes solaires et les éruptions augmentent encore les niveaux de radiation à la surface de Mars. Ces événements peuvent provoquer des pics de radiation qui représentent un enjeu majeur pour la survie des organismes vivants, comme le montrent les expériences avec les lichens.