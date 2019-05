Sur le même thême

Localiser Gaia afin de cartographier la Voie Lactée

Sur cette image résultant de la superposition de clichés acquis par le Télescope (Un télescope, (du grec tele signifiant « loin » et skopein signifiant « regarder, voir »), est un instrument d'optique permettant d'augmenter la...) Sondage ( Un sondage peut désigner une technique d'exploration locale d'un milieu particulier. Un sondage peut également être une méthode statistique d'analyse d'une population humaine ou non humaine à partir d'un...) traînée (En mécanique des fluides, la traînée est la force qui s'oppose au mouvement d'un corps dans un liquide ou un gaz. Mathématiquement c'est la composante des efforts exercés sur le corps, dans la direction...) champ (Un champ correspond à une notion d'espace défini:) vue (La vue est le sens qui permet d'observer et d'analyser l'environnement par la réception et l'interprétation des rayonnements lumineux.) orbite (En mécanique céleste, une orbite est la trajectoire que dessine dans l'espace un corps autour d'un autre corps sous l'effet de la gravitation.) cartographie (La cartographie désigne la réalisation et l'étude des cartes géographiques. Le principe majeur de la cartographie est la représentation de données sur un support réduit...)

Crédit: ESO

Le satellite Gaia de l' Agence Spatiale Européenne (L’Agence spatiale européenne (ASE) (en anglais European Space Agency : ESA) est une agence spatiale intergouvernementale fondée le 31 mai 1975. Elle est...) orbite terrestre (Une orbite terrestre est une orbite située autour de la Terre. La Lune, le seul satellite naturel de la Terre, est située sur une orbite terrestre. Les satellites artificiels sont...) galaxie (Une galaxie est, en cosmologie, un assemblage d'étoiles, de gaz, de poussières et de matière noire et contenant parfois un trou noir supermassif en son centre.) passé (Le passé est d'abord un concept lié au temps : il est constitué de l'ensemble des configurations successives du monde et s'oppose au...)

Sur cette image figure une vue d' artiste (Est communément appelée artiste toute personne exerçant l'un des métiers ou activités suivantes :)

Crédit: ESA/ATG medialab; background image: ESO/S. Brunier

astrophysique (L’astrophysique (du grec astro = astre et physiqui = physique) est une branche interdisciplinaire de l'astronomie qui concerne principalement...)

Le satellite Gaia de l'Agence Spatiale Européenne (ESA) scrute le ciel depuis l'orbite terrestre afin de créer la cartographie tridimensionnelle la plus étendue et la plus précise de notre galaxie. L'an passé, la mission Gaïa a publié son très attendu second jeu delistant, avec une précision inégalée, les paramètres - positions, distances et mouvements propres - de plus d'und'étoiles de notre. La publication de ce catalogue a conduit à de nombreuses études disruptives dans divers champs de l'relatifs à la structure, l'origine et l'évolution de la Voie Lactée, etplus de 1700 publications scientifiques depuis son lancement en 2013.Atteindre la précision nécessaire à l'établissement des cartes dude Gaïa requiert la détermination précise de la position dudepuis la. Ainsi, tandis que Gaïale ciel, acquérant des données pour les besoins de son, les astronomes surveillent régulièrement sa position au moyen d'unmondial de télescopes optiques, parmi lesquels figure le VST à l'Observatoire Paranal de l'ESO. Le VST constitue à l'actuelle le télescope de sondage le plus vaste. Il opère dans le domaine visible et enregistre la position de Gaïa chaque deux nuits de l'“Les observations de Gaïa nécessitent l'adoption d'une procédure particulière” précise Monika Petr-Gotzens, qui coordonne l'exécution des observations de Gaïa pour l'ESO depuis 2013. “Le satellite est une cible mobile, dont le mouvement est rapide comparé à celui des étoiles constellant le ciel - suivre Gaïa représente donc un véritable défi !”“Le VST est l'parfait de suivi du mouvement de Gaïa”, ajoute Ferdinando Patat, chef du bureau des Programmes d'de l'ESO. “Utiliser l'une des installations phares de l'ESO dans le but de contribuer aux observations de pointe effectuées depuis l'espace constitue unexemple de collaboration.”“Cette collaboration sol-espace est passionnante. Elle repose sur l'utilisation de l'un des télescopes de classe mondiale de l'ESO afin d'ancrer les observations révolutionnaires du milliard d'étoiles de Gaïa”, précise Timo Prusti, scientifique duGaïa à l'ESA.Les observations effectuées par le VST sont utilisées par les experts ende vol de l'ESA pour suivre Gaïa et affiner notre connaissance de l'orbite du satellite. Un étalonnage minutieux constitue le préalable à la transformation des observations, au sein desquelles Gaïa arbore l'aspect d'un simpledeparmi les étoiles brillantes, en informations orbitales significatives. Les données issues de lapublication de Gaïa ont été utilisées pour identifier chacune des étoiles peuplant le champ de vision, et ont permis de déterminer la position du satellite avec une précision remarquable - voisine de 20 millisecondes d'arc.“Il s'agit d'un processus complexe: nous utilisons les paramètres stellaires acquis par Gaïa pour étalonner la position du satellite Gaïa et améliorer ses mesures d'étoiles”, ajoute Timo Prusti.“Après un traitement long et minutieux des données, nous sommes finalement parvenus à obtenir la précision nécessaire à l'des observations de Gaïa depuis le sol dans la détermination de son orbite”, conclut Martin Altmann, responsable de laGround Based Optical Tracking (GBOT) au Centre d'Astronomie de l'd', Allemagne.Les données acquises dans le cadre de la campagne GBOT seront utilisées pour améliorer notre connaissance de l'orbite de Gaïa, non seulement dans le cadre des observations à venir, mais également pour les besoins des données recueillies sur Terre au cours des années précédentes. La prise en compte de ces résultats d'conduira à l'amélioration des jeux de données qui figureront dans les publications futures.Afin de favoriser les échanges entre les missions spatiales et les installations au sol dédiées à l'astrophysique, ainsi qu'entre leurs communautés respectives, l'ESA et l'ESO se sont associées dans l'd'une série de rencontres internationales dans le domaine de l'astronomie. Le premier congrès ESA-ESO se tiendra en novembre 2019 à l'ESO. Un appel à propositions pour le second colloque qui sera organisé à l'ESA en 2020, est actuellement ouvert L'Européenne (ESA) est la porte d'entrée de l'vers l'espace. Sa mission consiste à assurer le développement des capacités spatiales de l'Europe et à veiller à ce que les investissements dans le domaine spatial continuent d'être bénéfiques pour les citoyens de l'Europe et du reste duL'ESA est une organisation internationale composée de 22 Etats Membres. Elle coordonne les ressources intellectuelles et financières de ses membres, grâce auxquelles elle lance des programmes et autres activités qui dépassent largement le cadre d'un seuleuropéen.Le satellite Gaïa de l'ESA a été lancé en 2013 dans le but de constituer la cartographie 3D la plus précise de plus d'un milliard d'étoiles de la Voie Lactée. A ce, la mission a publié deux jeux de données: le Gaia Data Release 1 en 2016 et le Gaia Data Release 2 en 2018. D'autres publications s'ensuivront au cours des prochaines années.Blog de l'ESO: Comment l'ESO collabore avec l'ESA