Le magnétisme et la quantique expliqueraient cette propriété énigmatique du vivant

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

lumière (La lumière est l'ensemble des ondes électromagnétiques visibles par l'œil...)

interaction (Une interaction est un échange d'information, d'affects ou d'énergie entre deux agents au sein...)



Crédit: Advanced Materials (2023). DOI: 10.1002/adma.202308666

Pierre Curie (Pierre Curie (15 mai 1859 à Paris - 19 avril 1906 à Paris) est un physicien autodidacte...)

miroir (Un miroir est un objet possédant une surface suffisamment polie pour qu'une image s'y forme...)

vie (La vie est le nom donné :)

cobalt (Le Cobalt est un élément chimique, de symbole Co et de numéro atomique 27 et de...)

surface (Une surface désigne généralement la couche superficielle d'un objet. Le terme a...)

cuivre (Le cuivre est un élément chimique de symbole Cu et de numéro atomique 29. Le cuivre...)

orientation (Au sens littéral, l'orientation désigne ou matérialise la direction de l'Orient (lever du soleil...)

champ magnétique (En physique, le champ magnétique (ou induction magnétique, ou densité de flux...)

chiralité (La chiralité (du grec ch[e]ir : main) est une importante propriété...)

spin (Le spin est une propriété quantique intrinsèque associée à chaque...)

Terre (La Terre est la troisième planète du Système solaire par ordre de distance...)

Le mystère de la préférence de la vie pour une forme spécifique de molécules, telle que les acides aminés et les sucres, qui existent sous deux formes miroirs mais dont seulement une est utilisée dans les organismes vivants, pourrait enfin être éclairci. Des chercheurs de l'Empa et du Forschungszentrum Jülich en Allemagne ont récemment mis enun phénomène inattendu: l'entre les champs électriques et magnétiques pourrait jouer un rôle crucial dans ce choix.Depuis Louis Pasteur jusqu'à des lauréats du prix Nobel comme, la question de la "homochiralité" des molécules biologiques intrigue. Ces molécules, bien que chimiquement identiques, adoptent des formes qui sont l'imagel'une de l'autre, appelées énantiomères. Pourquoi laprivilégie-t-elle une forme sur l'autre ? Les réponses potentielles restent spéculatives, malgré la similitude de leurs propriétés physico-chimiques.L'explication pourrait résider dans l'interaction unique entre les champs magnétiques et électriques. Des expériences récentes ont montré que ces champs pourraient "discriminer" entre les deux formes d'une molécule lorsqu'ils interagissent avec des surfaces métalliques spécifiques. En déposant des molécules chirales sur des "îles" demagnétique disposées sur unede, les chercheurs ont observé une préférence marquée pour l'une des formes énantiomères, selon l'duappliqué.De plus, le transport d'électrons à travers les molécules dépend de leuren présence de surfaces magnétisées, filtrant les électrons selon leur, une propriété quantique. Ce phénomène, appelé sélectivité de spin induite par la chiralité (CISS), montre que même des molécules individuelles peuvent présenter cet effet, bien que les mécanismes sous-jacents restent un mystère.Ces découvertes ne répondent pas entièrement à la question de la chiralité de la vie posée par Vladimir Prelog, mais elles ouvrent une voie vers la compréhension de comment des réactions chimiques catalysées par des surfaces, dans le "bouillon primordial" de laprimitive, auraient pu favoriser l'accumulation d'une forme spécifique de biomolécules. Ainsi, les champs électriques et magnétiques pourraient avoir joué un rôle déterminant dans l'émergence de la vie telle que nous la connaissons.