La marine américaine développe sa première arme à micro-ondes contre les drones

Photo de la Marine américaine

Les moyens de faire la guerre évoluent rapidement, poussés par les avancées technologiques. Parmi ces innovations, les armes à micro-ondes émergent comme une réponse efficace face à la prolifération des drones, ces engins qui ont transformé ledes conflits modernes. L'US Navy, consciente de cette menace croissante, prévoit de tester dès 2026 son premier prototype d'arme à micro-ondes de haute, dans le cadre duMETEOR.Ce projet expérimental vise à développer une arme capable d'émettre des faisceaux d'énergie électromagnétique intense pour neutraliser les drones ennemis en perturbant leurs systèmes électroniques. Contrairement aux armes conventionnelles telles que les missiles et les balles, les armes à micro-ondes offrent l'avantage d'une approche multi-cibleen étant relativement économiques, et ce sans causer de dommages aux infrastructures environnantes.Le besoin de telles technologies découle en partie de la montée en puissance des drones bon marché, qui ont révolutionné les tactiques de guerre en permettant des attaques coordonnées et difficiles à contrer. Cette évolution soulève des préoccupations quant à la sécurité des forces armées, d'autant plus que les drones pourraient être associés à l', augmentant ainsi leur capacité à cibler des objectifs avec précision.Le projet METEOR représente donc une avancée majeure dans la défense contre les drones, offrant à l'US Navy une solution efficace et économique pour contrer cette menace émergente. Cette initiative témoigne de l'adaptation constante des forces armées aux évolutions technologiques, avec pour objectif de maintenir un avantage stratégique dans un monde où les conflits se redéfinissent en permanence.