⚡ Un matériau très prometteur pour l'ordinateur quantique de demain

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Image d'illustration Pixabay

Aujourd'hui, quand un courant électrique circule dans un fil, une partie de l'énergie est perdue sous forme de chaleur. Les supraconducteurs, eux, évitent totalement ce problème. Dans ces matériaux, le courant passe sans aucune résistance, ce qui les rend très intéressants.Il existe plusieurs types de supraconducteurs. Les plus courants fonctionnent déjà très bien, mais ils ont une limite: ils transportent l'électricité, pas vraiment l'information.Les scientifiques s'intéressent donc à une version plus rare, appelée supraconducteur "triplet". Sa particularité: il peut transporter à la fois l'électricité et une information liée aux électrons, appelée le spin. Ce spin se symbolise comme une petite orientation magnétique, telle unequi indiquerait soit le, soit le. Une information binaire.Pourquoi est-ce important ? Parce que les technologies d'avenir, comme l'informatique quantique et la spintronique, peuvent directement bénéficier de ce type d'information. Si en plus on peut le faire sans perte d'énergie, ces machines deviennent alors à la fois plus efficaces et plus stables.Les chercheurs ont étudié un matériau précis, un mélange de deux métaux appelé NbRe. Ils ont observé qu'il se comporte différemment des supraconducteurs classiques, ce qui laisse penser qu'il pourrait appartenir à cette catégorie très recherchée.Autre point intéressant: la température. Pour fonctionner, cesdoivent être extrêmement froids. Le NbRe devient supraconducteur vers -266 °C. C'est très, mais un peu moins extrême que d'autres matériaux, ce qui facilite les expériences.Si ce matériau tient ses promesses, il pourrait contribuer à améliorer les ordinateurs du futur, mais aussi de nombreux systèmes électroniques.