⚛️ Quand le métal devient quantique

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L'expérience MUSCLE à l'Université de Vienne, où l'interférence quantique de nanoparticules massives a été détectée.

Crédit: S. Pedalino / Uni Wien

Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, des objets de taille macroscopique peuvent adopter un comportement quantique, coexistant dans plusieurs états simultanément. Ce phénomène, qui vient contredire notre perception habituelle des solides, permet d'observer des aspects inédits de laDes chercheurs de l'Université de Vienne et de l'Université de Duisburg-Essen ont mené une expérience avec des nanoparticules métalliques de sodium contenant des milliers d'. En utilisant des faisceaux, ils ont placé ces amas dans unoù leur position n'est pas définie, permettant d'observer cette matière dans un état ondulatoire.Cette expérience, publiée dans, démontre que les objets ainsi construits, d'environ 8 nanomètres de, produisent des motifs d'interférence clairs lorsqu'ils traversent un dispositif expérimental. Ces résultats confirment que las'applique à des échelles où on la croyait non présente, sans recours à des modèles alternatifs.Le dispositif, appelé MUSCLE, utilise trois réseaux de diffraction laser pour créer des superpositions quantiques. Chaque nanoparticule est ensuite passé par plusieurs chemins simultanément, générant des franges d'interférence qui correspondent aux prédictions théoriques. Ainsi, chacun de ces objets de plusieurs milliers d'atomes peut être à plusieurs endroits en même, dans un état semblable à celui du célèbreL'équipe a atteint une valeur macroscopique de μ = 15,5, environ dix fois supérieure aux expériences précédentes. Les chercheurs envisagent d'étudier des objets encore plus grands, permettant des tests de théories quantiques et des applications potentielles en nanotechnologie.