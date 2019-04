Des matériaux innovants pour doper les performances des OLED phosphorescentes bleues



OLED phosphorescente conçue dans le cadre des travaux des chercheurs de l'ISCR et de l'université de Soochow en Chine. On distingue les deux électrodes à travers lesquelles le courant est injecté et la couche émettrice de lumière bleue.

Zuoquan Jiang/FUNSOM Institute/Soochow University, China

lumière (La lumière est l'ensemble des ondes électromagnétiques visibles par l'œil humain, c'est-à-dire comprises dans des longueurs d'onde de 380nm (violet) à 780nm (rouge). La lumière est...)

ordinateur (Un ordinateur est une machine dotée d'une unité de traitement lui permettant d'exécuter des programmes enregistrés. C'est un ensemble de circuits électroniques permettant de manipuler des...)

téléphone (Le téléphone est un système de communication, initialement conçu pour transmettre la voix humaine.)

université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la production du savoir (recherche), sa conservation et sa transmission (études...)

Institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est habituellement une institution de recherche. Par exemple, le Perimeter Institute for Theoretical Physics est un tel institut.)

jour (Le jour ou la journée est l'intervalle qui sépare le lever du coucher du Soleil ; c'est la période entre deux nuits, pendant laquelle les rayons du Soleil éclairent le ciel. Son début (par rapport à minuit heure...)

énergie (Dans le sens commun l'énergie désigne tout ce qui permet d'effectuer un travail, fabriquer de la chaleur, de la lumière, de produire un mouvement.)

vie (La vie est le nom donné :)

semi-conducteur (Un semi-conducteur est un matériau qui a les caractéristiques électriques d'un isolant, mais pour lequel la probabilité qu'un électron puisse contribuer à un courant électrique,...)

organique (La chimie organique est une branche de la chimie concernant la description et l'étude d'une grande classe de molécules à base de carbone : les composés organiques.)

atomes (Un atome (du grec ατομος, atomos, « que l'on ne peut diviser ») est la plus petite partie d'un corps simple...)

matériaux (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne pour en faire des objets.)

tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou l'univers.)

design (Le design (la stylique en français) est un domaine visant à la création d'objets, d'environnements ou d'œuvres graphiques, à la fois fonctionnels, esthétiques et conformes aux impératifs d'une...)

thermique (La thermique est la science qui traite de la production d'énergie, de l'utilisation de l'énergie pour la production de chaleur ou de froid, et des transferts de chaleur suivant...)

technologie (Le mot technologie possède deux acceptions de fait :)

Référence

Liu (Liu (chinois : 柳宿, pinyin : liǔ xiù) est une loge lunaire de l'astronomie chinoise. Son étoile...)

internet (Internet est le réseau informatique mondial qui rend accessibles au public des services variés comme le courrier électronique, la messagerie instantanée et le World Wide Web, en...)

Dans le secteur en plein essor des diodes organiques électroluminescentes (OLED), un obstacle reste à franchir: concevoir des diodes émettrices debleue aussi efficaces que leurs homologues rouges ou verts. L'enjeu: obtenir des OLED de toutes les couleurs pour la nouvelle génération d'écrans d'ou depar exemple. En collaboration avec leurs collègues de l'de Soochow en Chine, des chercheurs de l'des Sciences Chimiques de Rennes (CNRS-Université Rennes 1) ont conçu une nouvelle génération de semi-conducteurs, composés essentiels des OLED, permettant d'émettre une lumière bleue avec un rendement inégalé à ce. Des travaux publiés dans la revueDe plus en plus utilisées dans les écrans (télévision, téléphone, ordinateur) et dans les dispositifs d'éclairage, les diodes organiques électroluminescentes (OLED) allient plusieurs avantages ; elles sont économes en, utilisables sur des supports flexibles (pliables notamment) et peu coûteuses. Malgré leur industrialisation croissante, l'instabilité des OLED, y compris des plus performantes d'entre elles, les OLED phosphorescentes, en termes de durée deet de qualité de lumière émise, reste unfaible, particulièrement pour les diodes bleues. Pour améliorer l'efficience de ces dernières, il faut s'attaquer à leur composant majeur: lequi supporte l'émetteur de lumière (ainsi appelé matrice hôte). Depuis quelques années, les recherches se tournent vers des semi-conducteurs PHC (pure hydrocarbons) constitués uniquement d'de carbones et d'hydrogènes, car ils présentent une grande stabilité. Cependant, les performances desPHC testés jusqu'à ce jour dans des diodes bleues restaient limitées.C'est làl'intérêt des travaux menés par les chercheurs de l'Institut des Sciences Chimiques de Rennes (ISCR) et leurs collègues de l'université de Soochow en Chine: ils ont synthétisé une nouvelle génération de matériaux PHC (des dimères de spirobifluorène), lesquels une fois intégrés comme matrice hôte dans une OLED ont permis d'obtenir des performances d'émission de lumière bleue supérieure à 23 % (rendement quantique externe). Un record pour des diodes bleues à base de PHC. Par des approches demoléculaire dont ils sont spécialistes et en jouant sur des positions de substitution des groupements jamais étudiées, les chercheurs rennais ont créé des molécules dotées de propriétés électroniques quasi-idéales pour maximiser l'émission de lumière: très haut niveau d'énergie de l'état triplet, stabilitéet morphologique...Avec ces nouveaux semi-conducteurs capables de doper les performances des diodes bleues, un pas de plus pourrait bien être franchi pour perfectionner laen devenir des OLED phosphorescentes.Lambert Sicard, Hong-Cheng Li, Qiang Wang, Xiang-Yang, Olivier Jeannin, Joëlle Rault-Berthelot, Liang-Sheng Liao, Zuo-Quan Jiang,*Cyril Poriel*Angew. Chem. Int. Ed., 2019, DOI: 10.1002/anie.201813604 and 10.1002/ange.201813604.