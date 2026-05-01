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La ferme solaire Topaz en Californie, qui couvre 25,6 kilomètres carrés, vue depuis l'espace.

Crédit: NASA Earth Observatory image by Jesse Allen, using Landsat data from the U.S. Geological Survey



Champs agricoles dans le sud de la Pologne vus de l'espace, formant un motif rayé.

Crédit: NASA Earth Observatory image by Lauren Dauphin, using Landsat data from the U.S. Geological Survey

Nos plus grandes constructions sur Terre, des fermes solaires géantes aux champs agricoles infinis, en passant par les villes brillant la nuit, pourraient, sans que nous le voulions, être des signaux pour les intelligences extraterrestres. Vues depuis l'espace, cesde notrepourraient révéler notre présence à d'éventuels observateurs même très lointains.Dès le XIXe siècle, des scientifiques ont envisagé d'utiliser délibérément de telles mégastructures pour communiquer avec des extraterrestres. Des propositions consistaient à tracer d'immenses figures géométriques sur le sol terrestre, visibles depuis la Lune ou Mars. Par exemple, leKarl Friedrich Gauss aurait proposé de représenter leen déforestant de vastes étendues en Sibérie. Bien que l'authenticité de cette idée soit incertaine, elle montre une approche ancienne de contact avec une civilisation extraterrestre.Douglas Vakoch, président de METI International, rappelle que d'autres visions plus spectaculaires ont été avancées. On a par exemple imaginé creuser de grands canaux dans le Sahara, les remplir de kérosène et y mettre le feu pour envoyer un signal lumineux depuis la face obscure de la Terre. Ces projets, bien que jamais réalisés, montrent à quell'humanité a longtemps rêvé de se faire remarquer dans l'En 1896, le polymathe Francis Galton publia un article dans la revueintitulé "Intelligible Signals Between Neighbouring Stars". Il y soutenait que les signaux devaient être intrinsèquement compréhensibles par toute intelligence avancée. Ses idées, bien que controversées en raison de soneugéniste, ont influencé les réflexions sur lainterstellaire.Aujourd'hui, nos infrastructures modernes – centres de données, zones commerciales immenses – pourraient jouer le même rôle involontairement. Peut-être qu'une civilisation extraterrestre nous observe déjà, interprétant nos constructions comme des balises.